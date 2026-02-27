Uno Entre Rios | Policiales | Leonardo Airaldi

Leonardo Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó recurso de queja de Leonardo Airaldi que pedía unificar dos causas

27 de febrero 2026 · 15:15hs
El productor agropecuario Leonardo Airaldi quedó expuesto por la declaración de un preso.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de la defensa de Leonardo Airaldi, preso por narcotráfico, contra la petición del imputado de unificar causas. El revés se sumó al rechazo de la suspension del juicio solicitado su defensora, Mariana Barbitta.

El 11 de febrero el Tribunal Oral Federal de Paraná había dictado una resolución clave que complicaba la estrategia defensiva de Leonardo Roberto Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural de Diamante acusado de liderar una banda dedicada al narcotráfico. El tribunal declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por su defensa, el cual buscaba anular la unificación de las dos causas que pesan sobre el exdirigente rural: una originada en Paraná (2019) y otra en Santa Fe (2022). La acumulación de ambos expedientes y su remisión a la Justicia Federal de Paraná para el debate se concretó en noviembre del año pasado.

Leonardo Airaldi, preso por narcotráfico, fue acusado de contratar a sicario para matar al juez Leandro Ríos, al fiscal Candioti y al ministro Néstor Roncaglia

Narcotráfico: postergan para marzo el juicio a Leonardo Airaldi

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Ahora el rechazo a este recurso de queja provino de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal cuyo fallo está firmado por los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar.

La defensa de Leonardo Airaldi también había solicitado, por segunda vez, la suspensión del juicio por narcotráfico en la Justicia Federal. El inicio del debate estaba previsto para el 24 de febrero, pero fue postergado para el 3 de marzo a raíz de un recurso de la defensora Mariana Barbitta, quien aseguró que no le fue entregada evidencia digital clave. Ahora, la letrada volvió a pedir la suspensión del juicio por el mismo motivo, pero el recurso fue rechazado lo que allana el inicio del proceso.

Se recuerda que Airaldi fue señalado por Daniel Tavi Celis como la persona que contrató un sicario para atentar contra la vida del juez federal Leandro Ríos, el fiscal ignacio Candioti y el ministro de Segurida de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Por esta denuncia Tavi Celis fue trasladado desde el Penal N° 9 de Gualeguaychú a la Unidad Penal 1 de Paraná.

Detalles

  • El exdirigente de la Sociedad Rural de Diamante está acusado de liderar una banda dedicada al narcotráfico.
  • Al debate llegarán otras trece personas imputadas.
  • En el juicio se ventilarán hechos investigados en dos causas: una originada en Paraná (2019) y otra en Santa Fe (2022).
  • La acumulación de ambos expedientes y su remisión a la Justicia Federal de Paraná para el debate se concretó en noviembre del año pasado.

