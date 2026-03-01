Uno Entre Rios | Ovación | River

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

Con una duda, el once que perfila el DT interino Marcelo Escudero en River para visitar a Independiente Rivadavia. El plantel entrenó en Ezeiza.

1 de marzo 2026 · 18:03hs
River entrenó bajo las ordenes de Marcelo Escudero.

Prensa River.

River entrenó bajo las ordenes de Marcelo Escudero.

Sin tiempo para lamentos y con la necesidad de cambiar el chip rápidamente, River tendrá una parada de fuego inmediata tras la salida de Marcelo Gallardo: Independiente Rivadavia de Mendoza, un hueso duro de roer en el último tiempo, este lunes en condición de visitante. Con apenas un puñado de entrenamientos al mando, Marcelo Escudero ya tiene encaminada la formación que deberá dar una muestra de carácter a la espera de Eduardo Coudet.

Mientras se finiquitan los detalles finales para que el Chacho emprenda rumbo a Argentina (se está resolviendo como será su desvinculación de Deportivo Alavés), donde se lo aguarda entre miércoles y jueves para que ya tome las riendas de cara al próximo partido con Atlético Tucumán, el Pichi asumirá la responsabilidad momentánea en lo que será su segunda vez al frente de la Primera.

 Marcelo Gallardo y su último partido en el banco de River Plate.

River recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

river llego a un acuerdo de palabra por chacho coudet

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

¿Qué once plantará? En vísperas de la práctica vespertina de este domingo en el River Camp, previo al vuelo a Mendoza, el entrenador de la Reserva aún no paró un táctico perose estima que pondrá en cancha una formación similar a la última que eligió Gallardo ante Banfield. Pese a las dudas futbolísticas, el equipo logró superar al Taladro y volvió al triunfo en el Apertura tras tres fechas, lo que le valió ingresar en zona de clasificación.

A esta hora, se perfila un solo cambio: el lateral izquierdo, con la duda de si será Matías Viña o Marcos Acuña, en lugar del juvenil Facundo González. Cabe destacar que también se realiza con el objetivo de frenar a la mayor amenaza del rival, Sebastián Villa, tras una actuación del juvenil que no dio demasiadas garantías en defensa.

River se entrenará a las 16 horas en River Camp y, luego, viajará a las 19 en un vuelo chárter desde Ezeiza hacia Mendoza y se alojará en el Hotel Diplomatic. El partido se llevará a cabo este lunes 2 de marzo, a las 21:30 horas, en el estadio Malvinas Argentinas.

La probable formación de River contra Independiente Rivadavia (M)

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván; y Sebastián Driussi.

Cómo le fue a Escudero dirigiendo a River

Escudero estuvo al frente del equipo una sola vez en agosto de 2024, en el empate sin goles ante Unión de Santa Fe, por la novena fecha de la Liga Profesional. Para aquella jornada optó por convocar a juveniles que conocía muy bien de la Reserva, como fue el caso de Daniel Zabala, Agustín Ruberto e Ian Subiabre. Además, hizo debutar profesionalmente a Santiago Lencina.

El DT de 51 años sabe perfectamente lo que es el mundo River y qué se siente defender la banda roja, ya que estuvo en el plantel entre 1996 y 2002. En todo ese tiempo, el exmediocampista levantó ocho títulos, seis locales y dos internacionales, entre ellos la Copa Libertadores 1996, en la que fue clave en la final contra América de Cali asistiendo a Hernán Crespo para decretar el 2-0 final (tras la derrota 1-0 en Colombia).

River Mendoza Marcelo Escudero Ezeiza
Noticias relacionadas
River visita a Vélez en Liniers.

River buscará cambiar su imagen ante Vélez

Marcelo Gallardo está atravesando su peor momento como DT de River.

Marcelo Gallardo fue sancionado con un partido o una multa por su disputa con Andrés Merlos

Incidentes en el Parque Independencia.

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Unión ganó de visitante en Córdoba.

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Ver comentarios

Lo último

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newells en el clásico rosarino

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Fuerte discurso de Milei contra el kirchnerismo en el Congreso: Cristina va a seguir a presa

Fuerte discurso de Milei contra el kirchnerismo en el Congreso: "Cristina va a seguir a presa"

Ultimo Momento
Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newells en el clásico rosarino

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Fuerte discurso de Milei contra el kirchnerismo en el Congreso: Cristina va a seguir a presa

Fuerte discurso de Milei contra el kirchnerismo en el Congreso: "Cristina va a seguir a presa"

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

Millonarios premios en el Quini 6: dos ganadores en el Tradicional

Millonarios premios en el Quini 6: dos ganadores en el Tradicional

Policiales
La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

Ovación
Rosario Central se quedó con el clásico ante Newells con Di María como figura

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell's con Di María como figura

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newells en el clásico rosarino

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

La provincia
Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

Dejanos tu comentario