A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

Con una duda, el once que perfila el DT interino Marcelo Escudero en River para visitar a Independiente Rivadavia. El plantel entrenó en Ezeiza.

Sin tiempo para lamentos y con la necesidad de cambiar el chip rápidamente, River tendrá una parada de fuego inmediata tras la salida de Marcelo Gallardo: Independiente Rivadavia de Mendoza, un hueso duro de roer en el último tiempo, este lunes en condición de visitante. Con apenas un puñado de entrenamientos al mando, Marcelo Escudero ya tiene encaminada la formación que deberá dar una muestra de carácter a la espera de Eduardo Coudet.

Mientras se finiquitan los detalles finales para que el Chacho emprenda rumbo a Argentina (se está resolviendo como será su desvinculación de Deportivo Alavés), donde se lo aguarda entre miércoles y jueves para que ya tome las riendas de cara al próximo partido con Atlético Tucumán , el Pichi asumirá la responsabilidad momentánea en lo que será su segunda vez al frente de la Primera.

¿Qué once plantará? En vísperas de la práctica vespertina de este domingo en el River Camp, previo al vuelo a Mendoza, el entrenador de la Reserva aún no paró un táctico perose estima que pondrá en cancha una formación similar a la última que eligió Gallardo ante Banfield. Pese a las dudas futbolísticas, el equipo logró superar al Taladro y volvió al triunfo en el Apertura tras tres fechas, lo que le valió ingresar en zona de clasificación.

A esta hora, se perfila un solo cambio: el lateral izquierdo, con la duda de si será Matías Viña o Marcos Acuña, en lugar del juvenil Facundo González. Cabe destacar que también se realiza con el objetivo de frenar a la mayor amenaza del rival, Sebastián Villa, tras una actuación del juvenil que no dio demasiadas garantías en defensa.

River se entrenará a las 16 horas en River Camp y, luego, viajará a las 19 en un vuelo chárter desde Ezeiza hacia Mendoza y se alojará en el Hotel Diplomatic. El partido se llevará a cabo este lunes 2 de marzo, a las 21:30 horas, en el estadio Malvinas Argentinas.

La probable formación de River contra Independiente Rivadavia (M)

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Matías Viña ; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván; y Sebastián Driussi.

Cómo le fue a Escudero dirigiendo a River

Escudero estuvo al frente del equipo una sola vez en agosto de 2024, en el empate sin goles ante Unión de Santa Fe, por la novena fecha de la Liga Profesional. Para aquella jornada optó por convocar a juveniles que conocía muy bien de la Reserva, como fue el caso de Daniel Zabala, Agustín Ruberto e Ian Subiabre. Además, hizo debutar profesionalmente a Santiago Lencina.

El DT de 51 años sabe perfectamente lo que es el mundo River y qué se siente defender la banda roja, ya que estuvo en el plantel entre 1996 y 2002. En todo ese tiempo, el exmediocampista levantó ocho títulos, seis locales y dos internacionales, entre ellos la Copa Libertadores 1996, en la que fue clave en la final contra América de Cali asistiendo a Hernán Crespo para decretar el 2-0 final (tras la derrota 1-0 en Colombia).