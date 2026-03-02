Combustibles en Entre Ríos registran aumentos de hasta 4,71%, según la bandera.

Los combustibles en Entre Ríos registran aumentos de hasta 4,71% en nafta y gasoil, según la bandera. Por la tensión en Medio Oriente no descartan nuevas subas.

El precio de los combustibles volvió a aumentar y en Entre Ríos ya se refleja en los surtidores de varias localidades. Según la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos, los valores vigentes desde este lunes son indicativos y pueden variar según la ubicación y las políticas de precios de cada petrolera.

Según pudo saber UNO , el relevamiento con vigencia al 2 de marzo de 2026, en comparación con el 2 de febrero de 2026, refleja incrementos porcentuales que varían de acuerdo a la bandera y el producto.

Golpe al bolsillo: suben las naftas y el gasoil en todo el país

Si bien la suba responde a parte de la actualización impositiva prevista, y oficializada a través del Decreto 116/2026 publicada el viernes en el Boletín Oficial, no se descartan nuevos aumentos durante la semana debido al incremento del 10% en los precios del barril crudo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que pone nuevamente en conflicto extremo al Oriente Medio.

En ese sentido, según informaron operadores petroleros a medios internacionales el precio del barril de petróleo crudo Brent subió un 10%, a 80 dólares, en el mercado extrabursátil este domingo. Al mismo tiempo, distintos analistas pronosticaron que los precios podrían subir hasta 100 dólares después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán sumieron a Oriente Medio en una nueva guerra.

En el caso de YPF, la nafta Súper figura a $739 (2,72%), mientras que otra referencia de Súper se ubica en $788 (0,00%). La nafta Infinia alcanza los $1.937 (2,38%), el Diesel 500 se posiciona en $1.888 (4,71%) y la Infinia Diesel llega a $2.030 (3,47%).

Por el lado de Shell, la V-Power Nafta se comercializa a $2.034 (0,00%), la Evolux Diesel a $1.899 (2,98%) y la V-Power Diesel a $2.037 (2,64%).

En estaciones de Axion, la Nafta Súper se encuentra a $759 (2,33%), la Quantium Nafta a $2.019 (1,00%), el Diesel X10 a $1.939 (4,36%) y la Quantium X10 a $2.079 (0,48%).

En tanto, Puma Energy presenta la Nafta Súper a $758 (0,64%), la Max Premium a $1.958 (0,51%), el Diesel a $1.856 (1,86%) y el Ion Diesel a $2.032 (0,99%).

Desde la entidad remarcaron que las estaciones de servicio no forman los valores, ya que los mismos son fijados por las petroleras. Además, se trata de precios indicativos relevados en algunas localidades de la provincia, vigentes al momento de su publicación y sujetos a cambios por ubicación geográfica sin aviso previo.

El incremento en la provincia se enmarca en una nueva suba a nivel nacional, que comenzó a regir el domingo como consecuencia de la actualización parcial de los impuestos que gravan al sector. El ajuste responde a la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), componentes impositivos que forman parte del valor final de cada litro de nafta y gasoil. Tras la modificación, los precios aumentaron en promedio unos $15 por litro.

A nivel país, la nafta Súper más económica del mercado (comercializada por YPF) alcanzó los $1.771 por litro, mientras que la versión Premium se ubica en $1.928. En el caso del gasoil común, el valor llegó a $1.826 y el gasoil Premium trepó hasta los $1.989 por litro.

Con estos valores, completar un tanque promedio de 45 litros con nafta Súper demanda alrededor de $79.675, mientras que cargar la misma cantidad de combustible Premium supera los $86.700.

Las demás petroleras también aplicaron ajustes similares. La nafta Súper se comercializa a $1.789 en Refinor, $1.819 en Axion y $1.826 en Shell, mientras que las versiones Premium superan en algunos surtidores los $2.000 por litro.

En cuanto al diésel, el gasoil común ronda entre $1.849 y $1.899, según la empresa, mientras que el gasoil Premium alcanza valores de hasta $2.136 por litro. Por su parte, el GNC mantiene un precio promedio cercano a $849 por metro cúbico en la mayoría de las estaciones de servicio.

El incremento fue oficializado mediante el Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde el Gobierno nacional dispuso trasladar solo una parte de la actualización impositiva prevista. Según el texto oficial, la decisión busca sostener un "sendero fiscal sostenible" y evitar un impacto mayor sobre la actividad económica. No obstante, la actualización completa de los tributos pendientes correspondientes a 2024 y 2025 fue postergada hasta el 1 de abril, lo que anticipa un nuevo ajuste en los surtidores durante las próximas semanas.