Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Un ciclista de 63 años sufrió heridas graves tras ser atropellado por una camioneta en la Ruta Provincial N° 38, a la altura de la Colectora Este de la Autovía Artigas.

2 de marzo 2026 · 07:45hs
Con heridas de carácter grave resultó un ciclista de 63 años tras ser embestido por una camioneta en las inmediaciones del puente de la Ruta Provincial N° 38, en el sector que conecta con la Colectora Este de la Autovía Artigas, en jurisdicción del departamento Colón.

El siniestro vial se registró en la jornada de este lunes por la mañana y fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux, conducida por un joven de 22 años, y una bicicleta que circulaba en la misma dirección. Por causas que se encuentran bajo investigación, el vehículo de mayor porte impactó contra el rodado menor.

En la bicicleta se desplazaba la víctima, quien iba acompañado por una mujer de la misma edad que no sufrió lesiones. Como consecuencia del fuerte choque, el hombre debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica debido a la gravedad de las heridas sufridas.

