Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

Un incendio causado presuntamente por un desperfecto eléctrico afectó una residencia estudiantil en el centro de Paraná, provocando graves daños materiales.

Un incendio se desató durante la madrugada de este lunes en una residencia estudiantil ubicada en el centro de Paraná, donde provocó importantes daños materiales. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Según se informó desde la Policía, el foco ígneo se produjo en el domicilio de calle Carlos Pellegrini 445. Tras el llamado al 911, llegaron al lugar los Bomberos para sofocar las llamas y el humo que salía por las ventanas.

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Reacondicionaron la escuela rural que fue incendiada y abrirá sus puertas el lunes

Incendio en residencia estudiantil

El personal policial del 911 y de la comisaría Primera pudo constatar que el siniestro comenzó en una de las habitaciones de la planta alta de la residencia y se expandió rápidamente a dos habitaciones.

Incendio

Incendio en residencia estudiantil 2

En el interior de la propiedad se encontraban al momento siete personas, que lograron salir a tiempo. Según las primeras observaciones y testimonios, el fuego se habría iniciado debido a un desperfecto eléctrico.