Dengue en Entre Ríos: no se registran casos autóctonos al inicio de la temporada.

En Entre Ríos no se registran casos autóctonos de dengue en el inicio de la temporada 2025/26 y los casos confirmados corresponden a viajeros.

La Argentina transita el inicio de la temporada de dengue 2025/26 con un escenario epidemiológico que, hasta el momento, muestra un descenso sostenido de casos en comparación con los picos históricos registrados en 2023 y 2024.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional N° 796, correspondiente a la Semana Epidemiológica (SE) 6 del año 2026, el país acumula 11.445 casos sospechosos desde el comienzo de la temporada (delimitada entre la SE 31 de 2025 y la SE 30 de 2026), de los cuales 18 fueron confirmados por laboratorio.

Entre Ríos: todos los casos de dengue confirmados corresponden a viajeros

Boletín Epidemiológico Nacional (1).PDF

La vigilancia del dengue en Argentina se organiza por temporadas y no por año calendario debido al comportamiento estacional de la enfermedad. La transmisión está asociada a las condiciones climáticas que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Durante la primavera, el verano y parte del otoño, el aumento de las temperaturas y la humedad generan condiciones propicias para la reproducción del vector y la eventual ocurrencia de brotes, mientras que en invierno la actividad disminuye considerablemente en gran parte del territorio nacional.

Según el informe oficial, en esta nueva temporada se detectó circulación de los serotipos DENV-1, DENV-2 y DENV-3, y el 72% de los casos confirmados presenta antecedente de viaje. Los casos informados se distribuyen en distintas jurisdicciones: dos autóctonos en Formosa; siete en la provincia de Buenos Aires (tres sin antecedente de viaje y cuatro con viajes a Paraguay, México, Indonesia y Brasil); cinco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con antecedente de viaje a Brasil, Sri Lanka, Pakistán, México y Venezuela; dos en Entre Ríos; uno en Mendoza y uno en Córdoba.

En el caso de Entre Ríos, la provincia notificó 248 casos en total desde el inicio de la temporada. De ese total, 234 resultaron con laboratorio negativo y 9 permanecen como sospechosos sin laboratorio. Se confirmaron dos casos con antecedente de viaje: uno a Cuba (SE 43) y otro a Brasil (SE 53). En este último se detectó el serotipo DENV-3. Hasta la SE 6/2026 no se registran casos autóctonos en territorio entrerriano.

En el desglose regional, la Región Centro (que integra Entre Ríos junto a Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe) acumula 4.386 casos notificados y 15 confirmados por laboratorio. A nivel país, los 18 casos confirmados se distribuyen entre cinco sin antecedente de viaje y 13 probables, con un total de 157 con antecedente de viaje registrados en el sistema.

Además, durante la SE 6/2026 se notificaron 522 casos sospechosos en todo el país, aunque estos pueden corresponder a semanas epidemiológicas previas en relación con la fecha de inicio de síntomas, consulta o toma de muestra.

El análisis oficial señala que la tendencia actual sugiere una interrupción de la transmisión autóctona sostenida a nivel nacional en comparación con las epidemias recientes. Sin embargo, se mantiene la necesidad de vigilancia intensificada ante la posibilidad de introducción de nuevos serotipos y de circulación viral en áreas con condiciones ambientales, sociodemográficas y epidemiológicas favorables.