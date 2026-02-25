Uno Entre Rios | El País | José de San Martín

Javier Milei encabezó actos por el natalicio del General San Martín

Javier Milei colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador San Martín, en Retiro. La vicepresidenta, Victoria Villarruel difundió un mensaje en redes sociales

25 de febrero 2026 · 13:40hs
El mandatario colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador ubicado en la plaza San Martín

El mandatario colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador ubicado en la plaza San Martín, en el barrio de Retiro.

El Presidente Javier Milei encabezó el acto en homenaje por el 248° aniversario del natalicio del General José de San Martín.

El mandatario colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador ubicado en la plaza San Martín, en el barrio de Retiro. Estuvo acompañado por la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el Ministro de Defensa, Carlos Presti; y el Secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

Pablo Toviggino, Claudio Chiqui Tapia y Gustavo Lorenzo, de AFA, tres de los denucniados por ARCA.

AFA vs Gobierno: qué se sabe de la causa judicial

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

LEER MÁS: El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

Embed

En tanto, la vicepresidenta, Victoria Villarruel utilizó sus redes sociales para difundir un saludo: "Su vida estuvo guiada por una causa superior, la libertad de los pueblos y la independencia definitiva de América del dominio colonial", afirmó.

Embed

LEER MÁS: Sable corvo de José de San Martín: historiadores rechazan traslado

Embed

José de San Martín Javier Milei Victoria Villarruel
Noticias relacionadas
senado: presentan contraproyecto en defensa de los glaciares

Senado: presentan contraproyecto en defensa de los glaciares

La oposición pide protección del recurso hídrico. Para ambientalistas la nueva ley responde a proceso de reprimarización económica. UxP presentó contraproyecto

Argumentos del rechazo a los cambios a la Ley de Glaciares

ley de glaciares: manana se inicia el debate en el senado

Ley de Glaciares: mañana se inicia el debate en el Senado

Nicolás Mattioli

Condenaron a Nico Mattioli por la muerte de una mujer en un siniestro vial ocurrido en Santo Tomé

Ver comentarios

Lo último

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Periplo de un maestro alberdino: un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

"Periplo de un maestro alberdino": un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

Ultimo Momento
Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Periplo de un maestro alberdino: un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

"Periplo de un maestro alberdino": un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

Querido Evan Hansen suma una nueva función de verano en Paraná

"Querido Evan Hansen" suma una nueva función de verano en Paraná

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Policiales
Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Ovación
Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Liga Femenina: Rocamora inicia su gira por Buenos Aires

Liga Femenina: Rocamora inicia su gira por Buenos Aires

Murió Juan Diego López, creador de la Maratón de Reyes de Concordia

Murió Juan Diego López, creador de la Maratón de Reyes de Concordia

Rowing es un equipo que le da pelea a todos

"Rowing es un equipo que le da pelea a todos"

Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

La provincia
Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

En marzo comenzará la campaña de vacunación antigripal 

En marzo comenzará la campaña de vacunación antigripal 

Dejanos tu comentario