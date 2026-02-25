El Presidente Javier Milei encabezó el acto en homenaje por el 248° aniversario del natalicio del General José de San Martín.
Javier Milei encabezó actos por el natalicio del General San Martín
Javier Milei colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador San Martín, en Retiro. La vicepresidenta, Victoria Villarruel difundió un mensaje en redes sociales
El mandatario colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador ubicado en la plaza San Martín, en el barrio de Retiro. Estuvo acompañado por la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el Ministro de Defensa, Carlos Presti; y el Secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.
En tanto, la vicepresidenta, Victoria Villarruel utilizó sus redes sociales para difundir un saludo: "Su vida estuvo guiada por una causa superior, la libertad de los pueblos y la independencia definitiva de América del dominio colonial", afirmó.
