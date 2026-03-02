Don Osvaldo presentará “Zona Liberada” en Santa Fe

Don Osvaldo se presentará el sábado 25 de abril en la Estación Belgrano de Santa Fe y hoy salieron a la venta las entradas

Las entradas para el show que Don Osvaldo brindará en Santa Fe ya se encuentran disponibles. La banda se presentará el sábado 25 de abril en la Estación Belgrano, ubicada en Boulevard Gálvez 1150, donde llegará con su último material, Zona Liberada, en el marco de una gira que comenzó 2026 con fechas agotadas en distintos puntos del país.

Los tickets pueden adquirirse desde este lunes 2 de marzo a las 10 hs a través de edenentradas.ar y en puntos de venta físicos. La capacidad es limitada. Además, desde el jueves 5 de marzo estarán disponibles en Tribus Club de Arte.

Como promoción especial, los primeros 200 tickets comprados de manera online incluirán de regalo el DVD Zona Liberada, que podrá retirarse en el stand de merchandising el día del recital.

La presentación en la capital santafesina se suma a un recorrido que no deja de expandirse y que encuentra a la banda consolidando su vínculo con el público a través de nuevas canciones y clásicos de su repertorio. La organización está a cargo de Go Producciones, junto a Santa Fe Rock Tour y Terco Tour.