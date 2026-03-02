Uno Entre Rios | Escenario | Don Osvaldo

Don Osvaldo presentará "Zona Liberada" en Santa Fe

Don Osvaldo se presentará el sábado 25 de abril en la Estación Belgrano de Santa Fe y hoy salieron a la venta las entradas

2 de marzo 2026 · 11:36hs
Don Osvaldo llega a Santa Fe y ya están a la venta las entradas

Don Osvaldo llega a Santa Fe y ya están a la venta las entradas
Santa Fe se prepara para recibir a Don Osvaldo

Santa Fe se prepara para recibir a Don Osvaldo

Las entradas para el show que Don Osvaldo brindará en Santa Fe ya se encuentran disponibles. La banda se presentará el sábado 25 de abril en la Estación Belgrano, ubicada en Boulevard Gálvez 1150, donde llegará con su último material, Zona Liberada, en el marco de una gira que comenzó 2026 con fechas agotadas en distintos puntos del país.

Don Osvaldo1

Don Osvaldo presentará “Zona Liberada” en Santa Fe

Los tickets pueden adquirirse desde este lunes 2 de marzo a las 10 hs a través de edenentradas.ar y en puntos de venta físicos. La capacidad es limitada. Además, desde el jueves 5 de marzo estarán disponibles en Tribus Club de Arte.

Este jueves a las 20 horas, el artista entrerriano Germán Yujnovsky presentará En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con un show al aire libre

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Como promoción especial, los primeros 200 tickets comprados de manera online incluirán de regalo el DVD Zona Liberada, que podrá retirarse en el stand de merchandising el día del recital.

La presentación en la capital santafesina se suma a un recorrido que no deja de expandirse y que encuentra a la banda consolidando su vínculo con el público a través de nuevas canciones y clásicos de su repertorio. La organización está a cargo de Go Producciones, junto a Santa Fe Rock Tour y Terco Tour.

LEER MÁS: Mario Milocco abre la inscripción a sus clases de acuarela y técnicas mixtas

Don Osvaldo Santa Fe Estación Belgrano recital Rock
Noticias relacionadas
Bordadoras de Memorias Paraná presentará una bandera con los nombres de las víctimas entrerrianas de la dictadura

Bordadoras de Memorias presentará una bandera con los nombres de las víctimas entrerrianas de la dictadura

las guerreras del k-pop llegan a parana con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Paraná con su tour internacional

Mario Milocco abre la inscripción a sus clases de acuarela y técnicas mixtas

Mario Milocco abre la inscripción a sus clases de acuarela y técnicas mixtas

Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

Ver comentarios

Lo último

Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Ultimo Momento
Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Policiales
Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Ovación
River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newells con Di María como figura

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell's con Di María como figura

Chiqui Tapia se adjudicó públicamente la liberación de Nahuel Gallo

Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

La provincia
Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Dejanos tu comentario