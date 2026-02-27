Uno Entre Rios | Policiales | Leonardo Airaldi

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

El Tribunal Oral Federal de Paraná ordenó el traslado de Leonardo Airaldi al Complejo Penitenciario de Ezeiza. Queda bajo el régimen de presos de “Alto Riesgo”.

27 de febrero 2026 · 18:12hs
En una resolución emitida este viernes, el Tribunal Oral Federal de Paraná ordenó el traslado inmediato de Leonardo Airaldi al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

El traslado de Leonardo Airaldi

La medida se tomó tras la decisión del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de incluir al imputado en el “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo” (Sigpplar), en el marco de la denuncia realizada por el condenado en la causa Narcomunicipio, Daniel Celis, sobre un supuesto plan del productor agropecuario de Diamante para matar a funcionarios.

El fallo, firmado por las juezas Noemí Berros y Mariela Rojas, establece que el traslado debe ejecutarse en un plazo de 24 horas. Airaldi, quien se encontraba alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, enfrenta cargos por organización y financiamiento de actividades de narcotráfico, así como por almacenamiento de estupefacientes.

Rechazo a la oposición de la defensa

La defensora Mariana Barbitta se había opuesto fervientemente al traslado, argumentando que la medida afectaría el derecho de defensa, los vínculos familiares y el tratamiento de salud de Airaldi, señala Análisis.

Sin embargo, el Tribunal desestimó estos planteos con duros fundamentos. Señaló que el estudio de la defensora se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a solo 38 km de Ezeiza, lo que en realidad facilitaría el contacto presencial en comparación con los 264 km que la separaban de Gualeguaychú.

Las juezas indicaron que los hijos de Airaldi residen en Diamante y que el contacto paterno-filial ya se realiza mediante videoconferencias, modalidad que podrá continuar desde su nuevo lugar de alojamiento.

Se ordenó a su vez que el Hospital San Lucas de Gualeguaychú remita una copia de la historia clínica de Airaldi a Ezeiza para asegurar la continuidad de su atención médica.

El traslado ocurre a pocos días del inicio del debate oral y público, programado para el martes 3 de marzo de 2026.

