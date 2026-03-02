River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

Tras vencer a Banfield en una emotiva despedida, River, con la dirección técnica de Marcelo Escudero, enfrenta a la Lepra mendocina. Arranca a las 21.30.

River e Independiente Rivadavia jugarán este lunes desde las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 8 del Torneo Apertura. Luego de despedir a Marcelo Gallardo en El Monumental, el Millonario visita al líder de la Zona B, que viene de igualar con Racing.

El triunfo por 3 a 1 frente a Banfield le sirvió al cuadro de Núñez para cortar su mala racha de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura. Ahora, con la dirección técnica de Marcelo Escudero, buscarán dar el golpe contra el puntero del campeonato, a la espera de la llegada de Eduardo Coudet.

Dentro de los puestos de playoffs de la Zona B (marcha 5° con diez unidades) y 13° en la tabla anual, el equipo de la Banda tiene el objetivo de afirmarse en ambas tablas y dejar atrás el pobre arranque de campeonato vivido.

En cuanto al equipo, casi todos los nombres que enfrentaron al Taladro se repetirán, con excepción del juvenil Facundo González. Su reemplazo es hasta ahora una incógnita, ya que el Pichi baraja a Marcos Acuña y a Matías Viña como posibles opciones, pensando en defender a Sebastián Villa, máxima figura rival.

Por su parte, el elenco dirigido por Alfredo Berti tuvo un comienzo casi inmejorable en el campeonato, con cinco victorias y un empate en siete partidos jugados, que lo catapultaron hasta lo más alto de la tabla anual. En pos de seguir sumando, irán por la victoria en un histórico año en el que jugarán la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en octubre del año pasado, por la semifinal de la Copa Argentina. En dicho encuentro, ambos equipos fueron a penales tras un empate 0 a 0 y fue el Azul del Parque el que logró avanzar en la tanda, levantando el torneo unas semanas más tarde.

La probable formación de River vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Matías Viña ; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Escudero.

El posible once de Independiente Rivadavia vs. River, por el Torneo Apertura

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fenández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Los datos de River vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura