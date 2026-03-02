Uno Entre Rios | Ovación | River

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

Tras vencer a Banfield en una emotiva despedida, River, con la dirección técnica de Marcelo Escudero, enfrenta a la Lepra mendocina. Arranca a las 21.30.

2 de marzo 2026 · 07:51hs
River Plate juega de visitante.

River Plate juega de visitante.

River e Independiente Rivadavia jugarán este lunes desde las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 8 del Torneo Apertura. Luego de despedir a Marcelo Gallardo en El Monumental, el Millonario visita al líder de la Zona B, que viene de igualar con Racing.

El triunfo por 3 a 1 frente a Banfield le sirvió al cuadro de Núñez para cortar su mala racha de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura. Ahora, con la dirección técnica de Marcelo Escudero, buscarán dar el golpe contra el puntero del campeonato, a la espera de la llegada de Eduardo Coudet.

River entrenó bajo las ordenes de Marcelo Escudero.

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

 Marcelo Gallardo y su último partido en el banco de River Plate.

River recibe a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo

Dentro de los puestos de playoffs de la Zona B (marcha 5° con diez unidades) y 13° en la tabla anual, el equipo de la Banda tiene el objetivo de afirmarse en ambas tablas y dejar atrás el pobre arranque de campeonato vivido.

En cuanto al equipo, casi todos los nombres que enfrentaron al Taladro se repetirán, con excepción del juvenil Facundo González. Su reemplazo es hasta ahora una incógnita, ya que el Pichi baraja a Marcos Acuña y a Matías Viña como posibles opciones, pensando en defender a Sebastián Villa, máxima figura rival.

Por su parte, el elenco dirigido por Alfredo Berti tuvo un comienzo casi inmejorable en el campeonato, con cinco victorias y un empate en siete partidos jugados, que lo catapultaron hasta lo más alto de la tabla anual. En pos de seguir sumando, irán por la victoria en un histórico año en el que jugarán la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en octubre del año pasado, por la semifinal de la Copa Argentina. En dicho encuentro, ambos equipos fueron a penales tras un empate 0 a 0 y fue el Azul del Parque el que logró avanzar en la tanda, levantando el torneo unas semanas más tarde.

La probable formación de River vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Escudero.

El posible once de Independiente Rivadavia vs. River, por el Torneo Apertura

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fenández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Los datos de River vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura

  • Hora: 21.30
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: José Carreras
  • Estadio: Malvinas Argentinas
River Independiente Rivadavia Millonario Chacho Coudet
Noticias relacionadas
river llego a un acuerdo de palabra por chacho coudet

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

River visita a Vélez en Liniers.

River buscará cambiar su imagen ante Vélez

patronato va por su primera victoria en la temporada

Patronato va por su primera victoria en la temporada

Argentinos empató sobre el final con tanto del japonés, Kida

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Ver comentarios

Lo último

Chiqui Tapia se adjudicó públicamente la liberación de Nahuel Gallo

Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo

La Caja de Jubilaciones actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales

La Caja de Jubilaciones actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales

Medio Oriente: la violencia pone nerviosas a las bolsas del mundo

Medio Oriente: la violencia pone nerviosas a las bolsas del mundo

Ultimo Momento
Chiqui Tapia se adjudicó públicamente la liberación de Nahuel Gallo

Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo

La Caja de Jubilaciones actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales

La Caja de Jubilaciones actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales

Medio Oriente: la violencia pone nerviosas a las bolsas del mundo

Medio Oriente: la violencia pone nerviosas a las bolsas del mundo

El Papa León XIV expresó su profunda preocupación por los ataques en Irán

El Papa León XIV expresó su "profunda preocupación" por los ataques en Irán

Javier Milei: los puntos salientes de su discurso ante la Asamblea Legislativa

Javier Milei: los puntos salientes de su discurso ante la Asamblea Legislativa

Policiales
Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Ovación
River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newells con Di María como figura

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell's con Di María como figura

Chiqui Tapia se adjudicó públicamente la liberación de Nahuel Gallo

Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

La provincia
La Caja de Jubilaciones actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales

La Caja de Jubilaciones actualizó el monto mínimo inembargable de los haberes previsionales

Se lleva a cabo el paro nacional docente y en Entre Ríos habrá audiencia de conciliación

Se lleva a cabo el paro nacional docente y en Entre Ríos habrá audiencia de conciliación

SMN: cielo despejado con temperatura de hasta 35 grados

SMN: cielo despejado con temperatura de hasta 35 grados

2.300 estudiantes participaron del UPD en Paraná

2.300 estudiantes participaron del UPD en Paraná

Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

Dejanos tu comentario