Fuerte discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

El presidente Javier Milei inició su discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso con una fuerte mensaje contra la oposición, en donde utilizó las chicanas para cruzar a los legisladores presentes. dio un discurso marcado por los cruces con la oposición. Destacó los logros de gestión y anticipó una cargada agenda legislativa para este año: “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 pacientes de reformas estructurales”.

Luego de un verano en el que consiguió aprobar en el Congreso varias de las reformas que presentó, el presidente Javier Milei abrió este domingo por la noche un nuevo periodo de sesiones ordinarias con un discurso que estuvo marcado por los cruces con la oposición y su alianza con Estados Unidos .

“Enviaremos un paquete de meses para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia. Pero todo esto requiere una alianza estratégica duradera. Y eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos y Norteamérica. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre dos países y en toda la región”, resaltó Milei.

Y completó: “Es lo que nos permitió renegociar con el Fondo Monetario Internacional, salvar una crisis cambiaria, reventar nuestro comercio exterior e impulsar ahora la innovación estratégica más importante de nuestra historia. Es hora de hacer de esto una política de Estado. Tenemos que crear el siglo de las Américas. ‘MAGA’ de Alaska a Tierra del Fuego”.

Por otro lado, el mandatario cruzó a Cristina Kirchner y anticipó que “va a seguir presa por chorra”. Además, elogió a sus ministros y anticipó una cargada agenda legislativa para este año: “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso”.

Embed Habiéndose cumplido el objeto de la Asamblea Legislativa, queda inaugurado el 144° período de sesiones ordinarias — Senado Argentina (@SenadoArgentina) March 2, 2026

milei otra Javier Milei habló en el Senado.

"Cumplimos con todas las promesas de campañas hechas en 2025“, la frase de Milei

“Hoy estamos aquí reunidos, en cumplimiento del artículo noventa y nueve de la Constitución Nacional, para dar cuenta del estado de la nación, iniciar un nuevo período de sesiones ordinarias de este honorable congreso nacional. Siendo la tercera inauguración de sesiones ordinarias de nuestro mandato, me gustaría invitarlos a todos a hacer memoria de dónde venimos, y así poder entender a dónde vamos y por qué este año en el congreso será tan importante. Hace tan solo dos años, Argentina estaba en una situación de crisis terminal”, comenzo diciendo Milei en su discurso inaugural.

Y agregó: “La continuidad misma de nuestro guion como país estaba en juego. La herencia nos mostraba la combinación de las tres peores crisis de la historia argentina, un desequilibrio monetario que duplicaba el de la previa al de mil nueve setenta y cinco, durante el gobierno de Isabel Perón. Un banco central en quiebra, aún en peor estado que el que Raúl Alfonsín, previo a la de 1989. Y, como si todo esto fuera poco, indicadores sociales peores a los del 2001”.

“Tan solo en unas pocas semanas, lo que ha sido uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivas de nuestra historia, y cumpliendo con todas las promesas de campañas hechas”, continuó.

Fuerte crítica del Presidente a la oposición: “Por eso tienen a su líder presa”

"La Justicia social es un robo", aseguró el presidente.

En el inicio del discurso, el mandatario lanzó una chicana a la oposición que estaba presente en el recinto del Congreso de la Nación. “Ustedes pueden aplaudir también porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, dijo Mieli tras destacar el inicio de su gestión.

“No pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos”, apuntó, que minutos más tarde lanzó: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos. Saben que los audios son falsos. Saben que él declaró y se ha dicho que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo. Sigan mintiendo la gente con situaciones que no tienen. Además, los crudos, vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir preso por lo que hizo con vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

“En nuestra visión existe un claro orden de mérito”, sostuvo el mandatario

El presidente, en medio de cruces con la oposición, señaló que se está viviendo un “cambio de época que puede resumirse en un concepto central que es el que guía nuestra conducta y que es el núcleo constructual de lo que quiero hablarles hoy aquí, en esta apertura de un nuevo periodo de sesiones ordinarias de nuestro Congreso Nacional: la moral como política de Estado. Quiero señalar esto, que en nuestra visión existe un claro orden de mérito, en breve”.

“Estamos saliendo del pozo”, dijo Milei

En otro pasaje de su discurso, el mandatario resaltó: “A su vez, acabamos de aprobar el RIVI para medias inversiones que potenciará la expansión de gran parte de las pymes del país, permitiéndoles amortizar rápidamente la compra de bienes de capital. Esta medida se aprobó como parte de la reforma laboral que modernizará por primera vez en más de 50 años la regulación laboral de nuestro país, acorde al dinamismo del presente. En el orden de la justicia, hemos promulgado la ley de reiteración de incidencia, la ley de juicio en ausencia y, en las últimas semanas, hemos enviado nuevamente al Congreso el proyecto de ley del nuevo régimen penal juvenil”.

“En el mismo tiempo, hemos logrado implementar el sistema acusatorio del 65% del país y estamos camino a implementarlo en todo el territorio. Todo esto lo hemos hecho con el fin de recuperar el imperio de la ley y mejorar los tiempos de la justicia, dado que una justicia que demora años no está considerada. En definitiva, todo esto fue un esfuerzo coordinado de las multipletarias de bancas estatales para evitar la catástrofe. Fue gracias al financiamiento de las instituciones monetarias que logramos pasar de una inflación que cerró en 2023 por encima del 200% y viajaba a la velocidad del 17.000 anualizados a una inflación que terminó en 2025 en torno al 30%. Y todo esto sin enviar a la economía a una mega recesión, sino volviendo a retornar al sendero de crecimiento económico”, comentó.

Y dijo: “Aquí, en 2024, y aclaro bien para que vean cuál es el indicador que estoy usando, la actividad económica, medida por el EMAE mensual desestacionalizado, creció un 6,6%, de diciembre 24 hasta diciembre 23, mientras que en 2025 creció un 3,3%, por lo que hace dos años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del 10%”.

“Estamos saliendo del pozo. Y lo que es más importante, todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones que hubieran llevado a la pobreza al 90 % de los argentinos. Todo esto fue tan solo el resultado de encarar con seriedad la gestión del Estado, respetando los derechos de propiedad y devolviéndole la libertad a los argentinos”, destacó.

Y sumó: “Al haber logrado salir de la tormenta durante el primer año con un enorme sacrificio hecho por la sociedad argentina, las condiciones estaban dadas para una economía en la que nuestro país pudiera crecer fuertemente, ya que a inicios del año la economía se expandía a una tasa del 6% y se aceleraba camino al 8”.

Milei apuntó nuevamente contra los empresarios

El mandatario volvió a cuestionar a los dueños de empresas y apuntó: “¿Acaso les parece normal pagar tonelada de tubo de acero cuatro mil dólares, cuando se paga mil cuatrocientos, y que, si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantarle el pago de inmediato para intentar poner en jaque al mercado de cambio?”

“No, ustedes son políticos corruptos, que le venden favores a empresarios corruptos, y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos. ¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros contra la extorsión de tirar novecientos veinte trabajadores a la cárcel, mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?”, indicó.

Y continuó: “¿Acaso les parece bien pagar una remera básica cincuenta dólares, cuando la importada cuesta cinco? Obviamente, la respuesta sectorial no está curva, se habla de apertura indiscriminada, mientras que cuando se mira el coeficiente de apertura y comercio exterior, Argentina es el país más cerrado del mundo por lejos para su nivel de PBI, lo pueden ver en lo que es el consejo de más. No solo eso, en el ranking de apertura del Banco Mundial, Argentina está en el puesto ciento setenta y ocho de ciento setenta y nueve países. ¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Están hablando de defender los privilegios de los cazadores del zoológico".

“Desde hace casi un siglo, la Argentina está atrapada en la trampa del fetiche industrialista. Nos dijeron que la única forma de generar empleo era sostener un esquema industrial fuertemente subsidiado. Nos dijeron que sólo podíamos crecer si vivíamos con lo nuestro. Para tener esto, se impidió activamente el desarrollo del agro y de las economías regionales, con las restricciones al tiempo que se limitaba el comercio, con todo tipo de restricciones a las importaciones que carecieron todos los consumos industriales locales. Como si todo esto fuera poco, no debemos dejar de sumar una carga tributaria estratosférica, que a esto es posible casi todo tipo de inversión. Sin embargo, tras décadas de protección, obtuvimos una industria pequeña, cara, dependiente de subsidios, con salarios en dólares prácticos”, apuntó Milei.

En tanto, continuó: “¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien? Yo pienso que para un puñado de corruptos la respuesta es sí. Demás está decir que para este gobierno la respuesta es no. Si pensáramos en términos de militarismo político, la respuesta es clara. La que beneficiara a un puñado de personas perjudicando a casi 48 millones de argentinos, la cuenta debería ser clara”.

“Por eso, sorprende la defensa incendiada de los populistas en favor de la protección de la industria nacional privilegiada, la cual deja claro que son cómplices del saqueo de los argentinos. Muchos políticos cuando insultaban en público a algunos de los industriales lo hacían para negociar una coima más alta, no para retazarla”, cerró.

Milei destacó las alianzas internacionales: “Fuimos los primeros de la región en plantar banderas”

En otro pasaje del discurso, Milei destacó la labor en materia de relaciones internacionales y sostuvo: “Como gobierno, hemos tenido un gran abierto. Fuimos los primeros de la región en plantar banderas. Argentina ya dejó pasar dos veces el Día de Victoria. En la Segunda Guerra Mundial, nuestra neutralidad nos forzó décadas de más violencia. Con el no a la ICA, nos quedamos afuera del mayor ciclo de expansión económica del esfuerzo humano”

Y completó: “Mientras tanto, implementamos el régimen 30% de comercio servioso desde febrero, cuando deberíamos tener un brote invencible, cerca del 93%. Son números de vergüenza, y no nos puede volver a pasar. Esta cita también es defensa. El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas”.

“Necesitamos un Estado ágil, abocado a unas pocas funciones esenciales, concretizadas en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, sin descuidar elementos de la estructura actual, amparado en lo que definimos como la ética de la emergencia. Para defender estos valores debemos profundizar en las reformas de seguridad, debemos avanzar sin truquitos en la modificación del Código Penal, produciendo penas más duras y con mayor cobertura de la presión efectiva”, agregó Milei.

Asimismo, resaltó: “También es una forma de someter a los jueces al escrutinio público y al estándar que eso implica. En materia de capital humano, necesitamos reformar la educación inicial más disciplinaria. Todos sabemos que, lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo. Por eso, durante nuestro gobierno, la seguridad de darles las herramientas a nuestros niños para que puedan procurar su futuro mejor y no adoctrinarlos”.

“Estas reformas radicales del Estado no son mucho más. Hoy se está configurando un nuevo orden mundial, y la forma en que nos insertamos en él determinará el destino de nuestro país”, enfatizó.

“La era de la cooperación global y brújula moral ha terminado. Entramos a una nueva era de grandes naciones que compiten por asegurarse cadenas de valor vertical. En este mundo, cada vez más partirán las aguas entre las naciones libres y las naciones sometidas. Tiempos de cambio requieren un diagnóstico correcto, una brújula moral calibrada y el coraje para actuar. Sin moral, terminas haciendo causa común, con dictadura, sin pericia, y terminas yendo a contramano de la historia. Esto no puede volver a pasar”, remarcó.

“Tenemos la energía, gas, petróleo, energía nuclear y energía renovable para abastecer cadenas de producción a escala. Tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio. Tenemos la ubicación en el extremo sur del continente, con salida a 12 océanos y presencia en la Antártida”, resaltó.

Milei habló sobre las reformas a futuro

El presidente señaló que el “éxito de un plan de estabilización se mide en meses, incluso en años, pero las políticas de Estado que la Argentina necesita tienen décadas”. “Ese es el horizonte al que nos corresponde mirar hoy. Es hora de volver a abrazar la moral como política de Estado, dado que es lo que nos ha hecho grandes a fines del siglo diecinueve, y volverá a hacernos grandes nuevamente”, acompañó.

“El mandato que la sociedad nos dio no puede ser más claro, nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta. Desde hace cien años, nuestro país se encarga con cuatro consensos, fórmulas que nos llevaron de ser un país próspero a uno pobre, y nos dejaron en diciembre de 2023, acorde a la peor crisis de nuestra historia. Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica institucional que nos trajo hasta aquí, construir una arquitectura nueva, lectura que vendrá del Estado argentino en los próximos cincuenta años, teniendo la moral occidental como política de Estado. Es la hora de la visión, es la hora de pensar como nación y no solo como gobierno, es hora de abrazar política de Estado por primera vez", continuó.

Y apuntó: “Muchos gobiernos pasados destruyeron el respeto a la propiedad privada en nuestro país, pero la propiedad es la piedra angular de toda la economía, por eso la reforma es necesaria para salvaguardarla. Así, vamos a combatir esta anomia con la reforma del Código Civil y Comercial, Código Procesal Civil y Comercial, y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los asesinos, quienes solo saben vivir de lo ajeno, reduciendo la codificación que establece esta defensa al consumidor y de la competencia”.

“Además, guiaremos al congreso proyecto que barrerá con una montaña de cadenas regulatorias, que le dará rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas para que puedan producir, innovar y generar empleo. Pero eso no es suficiente, también tenemos que reformar nuestro esquema impositivo, estas reformas”, siguió.

En tanto, el mandatario aseguró: “Vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y de acuerdo comercial. Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea, y reformaremos el Código aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos. Y también nos integraremos a los tratados internacionales, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.

Por su parte, sostuvo que van a construir “un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos, con cuidados, pero lejos de prejuicios alimentaristas absurdos. Y me refiero a todos los recursos, a los minerales críticos, como el cobre y el litio, a la pesca y a la agricultura, a los hidrocarburos convencionales y no convencionales, a las economías regionales y al sector agropecuario. Y, como las políticas las instituciones son las columnas vertebrales de crecimiento, debemos reformarlas para que se nos dé el soporte del peso de este futuro”

Y sumó: “Por demasiado tiempo, la política fue usada para tejer una especie de mafia unida por una solidaridad depredadora, con el propósito común de vivir el que produce. Eso es lo que hacen ustedes que se llama justicia social: vivir del trabajo ajeno. Esto incluye desde medios de comunicación hasta funcionarios públicos, pasando por empresas y hasta el fútbol. La política para nosotros debe ser nuevamente puesta al servicio de la sociedad. Por eso necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que los representantes sean responsables de ciertos representados, y esto implica también reformar cómo se financian los partidos políticos para evitar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política. Este es el camino para eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico en los asuntos del Estado, y esto también aplica a la promiscuidad histórica entre la política y la justicia. La justicia está trabada porque fue capturada por disputas políticas ajenas a su propósito original. Por eso, presentaremos proyectos que vuelvan a hacer del poder judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida y eficaz, por sobre todas las cosas que se ajustan”.

Milei destacó las alianzas internacionales: “Fuimos los primeros de la región en plantar banderas”

En otro pasaje del discurso, Milei destacó la labor en materia de relaciones internacionales y sostuvo: “Como gobierno, hemos tenido un gran abierto. Fuimos los primeros de la región en plantar banderas. Argentina ya dejó pasar dos veces el Día de Victoria. En la Segunda Guerra Mundial, nuestra neutralidad nos forzó décadas de más violencia. Con el no a la ICA, nos quedamos afuera del mayor ciclo de expansión económica del esfuerzo humano”

Y completó: “Mientras tanto, implementamos el régimen 30% de comercio servioso desde febrero, cuando deberíamos tener un brote invencible, cerca del 93%. Son números de vergüenza, y no nos puede volver a pasar. Esta cita también es defensa. El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas”.

“Necesitamos un Estado ágil, abocado a unas pocas funciones esenciales, concretizadas en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, sin descuidar elementos de la estructura actual, amparado en lo que definimos como la ética de la emergencia. Para defender estos valores debemos profundizar en las reformas de seguridad, debemos avanzar sin truquitos en la modificación del Código Penal, produciendo penas más duras y con mayor cobertura de la presión efectiva”, agregó Milei.

Asimismo, resaltó: “También es una forma de someter a los jueces al escrutinio público y al estándar que eso implica. En materia de capital humano, necesitamos reformar la educación inicial más disciplinaria. Todos sabemos que, lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo. Por eso, durante nuestro gobierno, la seguridad de darles las herramientas a nuestros niños para que puedan procurar su futuro mejor y no adoctrinarlos”.

“Estas reformas radicales del Estado no son mucho más. Hoy se está configurando un nuevo orden mundial, y la forma en que nos insertamos en él determinará el destino de nuestro país”, enfatizó.

“La era de la cooperación global y brújula moral ha terminado. Entramos a una nueva era de grandes naciones que compiten por asegurarse cadenas de valor vertical. En este mundo, cada vez más partirán las aguas entre las naciones libres y las naciones sometidas. Tiempos de cambio requieren un diagnóstico correcto, una brújula moral calibrada y el coraje para actuar. Sin moral, terminas haciendo causa común, con dictadura, sin pericia, y terminas yendo a contramano de la historia. Esto no puede volver a pasar”, remarcó.

“Tenemos la energía, gas, petróleo, energía nuclear y energía renovable para abastecer cadenas de producción a escala. Tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio. Tenemos la ubicación en el extremo sur del continente, con salida a 12 océanos y presencia en la Antártida”, resaltó.

Milei: “Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad”

Sobre el cierre del discurso, el mandatario remarcó que “la verdadera batalla de recursos humanos cultural, filosófica y moral es elegir el sistema que sacó de la pobreza a millones, para ser una nación, para dejar de ser una nación madura, que dilapida el futuro y para revertir beneficios del presente y convertirnos en una nación madura”.

Y continuó: “Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad. Por eso consagramos a este año como el “Año de la Grandeza Argentina”.

“Hay que legislar a la altura de la grandeza argentina. Nosotros haremos nuestra parte, y ustedes deberán hacer la suya. Como dice nuestro queridísimo Ministro de Economía, hay momentos en la historia en los que la historia cambia. Este es ese momento. Nosotros los que estamos aquí sentados, hoy somos protagonistas de este momento”, cerró.