Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell's con Di María como figura

Con un gol del Fideo, que jugó lesionado, y otro de Enzo Copetti, Central venció 2 a 0 a la Lepra en la fecha 8 del Torneo Apertura

Rosario Central se impuso por 2-0 sobre Newell’s en condición de visitante por la fecha 8 del Torneo Apertura . Los goles fueron obra de Ángel Di María y Enzo Copetti . El Canalla aumentó su dominio en el historial del clásico y la Lepra, que contó con el debut de Frank Darío Kudelka en el banco, sigue sumergido en una crisis que lo tiene peleando el descenso.

El desarrollo del primer tiempo fue considerablemente parejo, con la fricción y las disputas en la mitad de la cancha como protagonistas. El cuadro local concretó la chance más importante de la mano de Walter Núñez : estrelló un disparo en el palo a los 10 minutos.

A pesar de la paridad en el terreno de juego, el equipo de Jorge Almirón se adelantó en el marcador en el inicio del complemento: Di María capturó un rebote dentro del área y definió de primera para el 1-0. Un par de minutos después, el Fideo se retiró del campo de juego por una molestia física. Enzo Copetti estiró la ventaja en un tiro de esquina a los 35 minutos para estampar el 2-0 final.

Cómo quedaron Central y Newell's

Con este resultado, el Canalla escaló hasta la cuarta ubicación de la zona B con 14 unidades y estiró la ventaja a 22 victorias en el historial del clásico rosarino. Del otro lado, el equipo de Kudelka sigue sin ganar en el 2026 y está último en la tabla anual con dos puntos. La última vez que la Lepra venció a la Academia en condición de local fue en el 2008.

Después del cese de actividad por el paro del fútbol argentino, Newell’s deberá visitar a Lanús en La Fortaleza en su próximo partido. Por su parte, Rosario Central se enfrentará a Argentinos Juniors en La Paternal.