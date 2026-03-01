Uno Entre Rios | Ovación | Argentinos

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Argentinos Juniors se presentó ante su gente y empató 1-1 ante Barracas Central por la octava jornada del Torneo Apertura.

1 de marzo 2026 · 22:19hs
Argentinos empató sobre el final con tanto del japonés

Argentinos empató sobre el final con tanto del japonés, Kida

Luego de la eliminación en la segunda fase de la Copa Libertadores ante Barcelona, Argentinos Juniors se presentó ante su gente y empató 1-1 ante Barracas Central por la octava jornada del Torneo Apertura, en medio de un clima caliente de los hinchas, que expresaron su enojo. El Guapo comenzó ganando gracias a un golazo de Rodrigo Insúa pero el japonés Ryoga Kida puso las tablas finales en el resultado.

Argentinos fue local en La Paternal.

Eliminado: Argentinos bajó la guardia en La Paternal ante Barcelona de Ecuador

Incidentes en el Parque Independencia.

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Argentinos Barracas Central Copa Libertadores Barcelona
Noticias relacionadas
Unión ganó de visitante en Córdoba.

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Alejandra Grasmuck tuvo un largo tratamiento oncológico.

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

midland llegara ganador al estadio grella

Midland llegará ganador al estadio Grella

Patronato tiene la oportunidad de sacar chapa ante un candidato al ascenso.

¿Cómo está el historial entre Patronato y Atlanta?

Ver comentarios

Lo último

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newells en el clásico rosarino

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Ultimo Momento
Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newells en el clásico rosarino

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Fuerte discurso de Milei contra el kirchnerismo en el Congreso: Cristina va a seguir a presa

Fuerte discurso de Milei contra el kirchnerismo en el Congreso: "Cristina va a seguir a presa"

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

Policiales
La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

Ovación
Rosario Central se quedó con el clásico ante Newells con Di María como figura

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell's con Di María como figura

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newells en el clásico rosarino

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

La provincia
Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

Dejanos tu comentario