Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Luego de la eliminación en la segunda fase de la Copa Libertadores ante Barcelona, Argentinos Juniors se presentó ante su gente y empató 1-1 ante Barracas Central por la octava jornada del Torneo Apertura, en medio de un clima caliente de los hinchas, que expresaron su enojo. El Guapo comenzó ganando gracias a un golazo de Rodrigo Insúa pero el japonés Ryoga Kida puso las tablas finales en el resultado.