Según la Unión de Kiosqueros argentinos, en el país cierran 50 kioscos por día.

Un relevamiento de la Unión de Kiosqueros indica que más de 20.000 kioscos cerraron en el país desde que Javier Milei llegó a la presidencia.

Según un relevamiento de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, más de 20.000 kioscos cerraron en la Argentina en el último año, en medio de la escalada de precios y el derrumbe del consumo. En el rubro estiman que cada día bajan las persianas alrededor de 50 comercios y reclaman contra el avance de las cadenas.

“Desde que Milei es presidente cerró un tercio de los kioscos”, afirmó el vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Ernesto Acuña, quien afirmó además que el desplome del consumo amenaza con hacer desaparecer a un sector que históricamente tenía buena rentabilidad y márgenes de ganancia, pero que ahora, en medio de la crisis, “va desintegrándose”.

Acuña, en declaraciones a Radio 750, alertó que “cierran casi 50 kioscos por día. Hoy somos 59.850 en Argentina y día a día van cerrando y abren cadenas”. No obstante explicó que el avance de las cadenas tiene varias décadas, afirmó que nunca como ahora habían desembarcado en los barrios, desplazando a los comerciantes históricos. “Hay una concentración de riqueza, el comerciante de barrio va cayendo frente a las cadenas y las franquicias”, sostuvo.

“El comerciante histórico que tenía un buen vivir ahora va desintegrándose y gana menos”, enfatizó Acuña. Además, aseguró que “es un fenómeno que se viene dando hace años en el comercio”, pero “con esta recesión y poca venta hay un cocktail explosivo”.

Más detalles

“Tenemos una inflación que nunca es la que mide el Indec. Tenemos una inflación cercana al 8 o 10 % mensual. En un mes aumentan los cigarrillos un 12% y el Indec dice 1,5 %. Las cosas aumentan permanentemente. No podemos trasladar los aumentos. Si aumentamos, no vendemos. Estamos en una cornisa. No sabemos si aumentar y no vender, o quedarnos y fundirnos”.

Según dijo, hay múltiples causas que afectaron al rubro y lo llevaron a estar en “peligro de extinción. La situación está peor en la Ciudad de Buenos Aires, es donde más se siente, porque a la recesión y las pocas ventas se le suma el avance de las cadenas. Por cada kiosco de cadena, cierran tres o cuatro kioscos cercanos”, señaló.

“Hay cadenas históricas que tienen 20 o 30 años que tomaban las principales avenidas. El kiosquero de barrio no podía pagar el alquiler, entonces no entraban ahí. El problema no son esos, sino las cadenas que entraron en los barrios, que se ubican en zonas donde el kiosquero de barrio sí alquilaba un local”, remarcó.