Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo.

Chiqui Tapia afirmó que la AFA realizó un "trabajo silencioso" junto a la FVF y CONMEBOL para lograr la liberación de Nahuel Gallo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio El Chiqui Tapia, afirmó el domingo que la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo fue posible gracias a "un trabajo silencioso y mancomunado" realizado por la AFA junto con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y CONMEBOL.

Tapia destacó el rol del fútbol como puente de cooperación internacional en medio de la compleja situación diplomática entre Argentina y Venezuela.

"Trabajo silencioso": Tapia destacó el rol de la AFA en la salida de Gallo de Venezuela

Embed Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 1, 2026

Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional, estuvo detenido en Venezuela por más de 448 días hasta que este domingo fue excarcelado por decisión del Gobierno venezolano y abordó un vuelo humanitario rumbo a Argentina, según confirmó su esposa, María Alexandra Gómez, a través de sus redes sociales.

En sus publicaciones en la red social X, Tapia escribió: "Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia". En un segundo mensaje agregó: "El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación".

La AFA difundió además un comunicado institucional titulado "El fútbol, un puente humanitario" y compartió una foto de Gallo junto al prosecretario de la entidad, Luciano Nakis, y al director de Protocolo y Ceremonial, Fernando Isla Casares, quienes viajaron a Venezuela y participaron del operativo de retorno.

El avión que trasladó a Gallo fue un Learjet 60 (matrícula LV-KMA), operativo gestionado por la AFA con el objetivo de facilitar su regreso al país.

Desde el Gobierno nacional también se confirmó la liberación del gendarme. El canciller Pablo Quirno publicó en redes que Gallo ya estaba fuera de Venezuela y expresó el "reconocimiento por las múltiples gestiones" de países aliados y organizaciones internacionales que habrían contribuido al desenlace, aunque no mencionó en sus tuits la intervención de la AFA.

La liberación se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela tras la detención de Gallo en diciembre de 2024, un caso que generó reclamos políticos y mediáticos en ambos países durante más de un año.