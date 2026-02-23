Uno Entre Rios | Ovación | Fútbol

Se suspende una fecha del fútbol argentino por las acusaciones a la AFA

Será el fin de semana del 8 de marzo y abarcará a todas las categorías. Es en repudio a la denuncia de ARCA por presunta evasión impositiva.

23 de febrero 2026 · 18:03hs
El fútbol local suspenderá toda su actividad entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo ante la acusación de evasión impositiva hacia la Asociación del Fútbol Argentino que involucra a algunos de sus dirigentes más importantes, situación que puertas adentro consideran un ataque por parte del Gobierno que preside Javier Milei. El freno abarcará a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga Profesional y todas las categorías, incluso formativas.

"Si es necesario, sí", había respondido Fabián Berlanga, presidente de Vélez, ante una consulta de TyC Sports sobre si se evaluaba alguna medida al respecto. Fue a la salida de la reunión de Comité Ejecutivo que tuvo lugar este lunes por la mañana en el predio de Ezeiza, donde manifestó también que "es muy claro" que hay una persecución desde Casa Rosada.

El 12 de diciembre pasado y a partir de una denuncia de ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, se inició una causa por presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 por un monto superior a los 19 mil millones de pesos.

El presidente Claudio 'Chiqui' Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, el gerente general Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco, ex mandamás de Racing (anterior secretario), fueron citados a declarar por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que seguirá con la investigación. Lo harán en los primeros días de marzo.

Tapia y Toviggino habían recibido la prohibición de salir del país, pero el juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó que 'Chiqui' pueda ir a Barranquilla, Colombia, y a Río de Janeiro, Brasil, entre este lunes y el sábado próximo, para actividades oficiales en su rol de mandamás de AFA y vice de la CONMEBOL, previo pago de una caución de $5.000.000.

Sobre este caso, Berlanga expresó que "quedó demostrado que está todo pago y que la causa por las que se los imputa no tiene nada, está al día". "Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Buscan imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (NdeR: desde el Gobierno) y los clubes ya se han expedido, no quieren", agregó.

Horas más tarde, la AFA publicó en un comunicado que "no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA" y que "los dirigentes, por decisión unánime" decidieron la suspensión "en repudio" a dicha situación.

Fútbol AFA ARCA Javier Milei Asociación del Fútbol Argentino
