La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo en calles Echagüe y Buchardo de La Paz. El conductor de la moto sufrió traumatismo de cráneo

En horas de la madrugada de este domingo personal policial intervino de oficio en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Echagüe y Buchardo, en La Paz.

Al llegar al lugar se encontraron con un hombre de 34 años tendido sobre la cinta asfáltica, quien fue asistido y trasladado en ambulancia al hospital zonal 9 de Julio. El mismo conducía una motocicleta marca Zanella, modelo ZTT 200 Enduro, color negra, sin dominio colocado.

A unos metros del sitio se localizó un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol Trend, conducido por un hombre de 37 años, quien manifestó haber colisionado con la motocicleta cuando ésta circulaba por calle Echagüe en sentido norte–sur, provocando la caída del conductor.

Según informaron fuentes policiales, se retuvo preventiva del rodado. Intervino personal de Policía Científica.

Pronóstico reservado

El motociclista fue examinado en el nosocomio local, donde se le diagnosticó traumatismo de cráneo grave con pronóstico reservado. Se dio intervención a la Fiscalía en turno, se dispuso las diligencias de rigor y extracción de muestras sanguíneas.