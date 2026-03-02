Uno Entre Rios | Escenario | Guerreras del K-Pop

Las Guerreras del K-Pop llegan a Paraná con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop presentarán su tour internacional el sábado 7 de marzo a las 19 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná

2 de marzo 2026 · 12:06hs
Las Guerreras del K-Pop llegan a Paraná con su tour internacional

El fenómeno del K-Pop suma una nueva parada en la región. Las Guerreras del K-Pop presentarán su tour internacional el sábado 7 de marzo a las 19 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La propuesta ofrecre música, actuación y una puesta visual de gran escala. Las entradas ya se encuentran a la venta.

Las Guerreras del K-Pop presentan su espectáculo inmersivo en la ciudad

El espectáculo traslada al escenario la historia que enfrenta a Las Guerreras con los Saja Boys, la boyband antagonista dentro de la trama. La producción propone una experiencia inmersiva con efectos especiales, pantallas LED, coreografías sincronizadas y escenografía diseñada para recrear el universo narrativo que dio origen al proyecto.

Este jueves a las 20 horas, el artista entrerriano Germán Yujnovsky presentará En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con un show al aire libre

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

La función forma parte de una gira internacional que busca replicar en Latinoamérica el crecimiento del K-Pop como movimiento cultural y musical. El formato integra elementos de concierto, teatro y espectáculo visual, con una dinámica que convoca al público a asumir un rol activo durante la noche.

Dentro de la historia, los asistentes deberán colaborar para fortalecer a la “Honmoon”, el poder central de Las Guerreras, en una trama que se desarrolla en tiempo real y que propone una interacción constante con la platea.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma MasEntrada. La organización anticipó una producción de alto impacto técnico y una experiencia pensada para seguidores del K-Pop y público general interesado en propuestas escénicas híbridas.

Guerreras del K-Pop Paraná tour Centro Provincial de Convenciones
