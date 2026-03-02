Las Guerreras del K-Pop llegan a Paraná con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop presentarán su tour internacional el sábado 7 de marzo a las 19 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná

El fenómeno del K-Pop suma una nueva parada en la región. Las Guerreras del K-Pop presentarán su tour internacional el sábado 7 de marzo a las 19 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La propuesta ofrecre música, actuación y una puesta visual de gran escala. Las entradas ya se encuentran a la venta.

El espectáculo traslada al escenario la historia que enfrenta a Las Guerreras con los Saja Boys, la boyband antagonista dentro de la trama. La producción propone una experiencia inmersiva con efectos especiales, pantallas LED, coreografías sincronizadas y escenografía diseñada para recrear el universo narrativo que dio origen al proyecto.

La función forma parte de una gira internacional que busca replicar en Latinoamérica el crecimiento del K-Pop como movimiento cultural y musical. El formato integra elementos de concierto, teatro y espectáculo visual, con una dinámica que convoca al público a asumir un rol activo durante la noche.

Dentro de la historia, los asistentes deberán colaborar para fortalecer a la “Honmoon”, el poder central de Las Guerreras, en una trama que se desarrolla en tiempo real y que propone una interacción constante con la platea.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma MasEntrada. La organización anticipó una producción de alto impacto técnico y una experiencia pensada para seguidores del K-Pop y público general interesado en propuestas escénicas híbridas.