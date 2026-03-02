Reaparición de Jim Carrey genera teorías: ¿Es un doble?

Jim Carrey reapareció en los Premios César y su aspecto actual desató especulaciones en redes sobre si se trata del actor original o un doble.

Después de varios años con escasas apariciones públicas, Jim Carrey reapareció en la 51ª edición de los Premios César, celebrada en el teatro L'Olympia de París , donde recibió un César de Honor por su trayectoria. Su presencia no solo marcó su regreso a una gala internacional, sino que también generó amplio debate en redes sociales debido a su apariencia actual.

Carrey, de 64 años, anunció su retiro profesional en 2022 y, desde 2018, se mantuvo alejado del cine, con excepción de sus participaciones en la saga Sonic, donde interpreta al doctor Ivo Robotnik.

¿Es realmente Jim Carrey? Su nueva imagen divide a las redes

Jim Carrey (1).jpeg

Durante la ceremonia, el protagonista de títulos como La Máscara y The Truman Show dedicó el galardón a su padre, a quien describió como "el hombre más gracioso" que jamás conoció. En un video posterior que se viralizó, agregó: "Mi padre era el tipo de persona que, si lo conocías cinco minutos, sentías que lo conocías desde hacía 50 años".

Además, hizo referencia a sus antepasados que emigraron desde Saint-Malo, Francia, hacia Canadá, conectando su historia personal con el país anfitrión del reconocimiento. Fiel a su estilo, Carrey intentó hablar en francés ante el público parisino y bromeó sobre su desempeño: "¿Cómo estuvo mi francés? ¿Más que mediocre, no?", comentario que provocó risas en el auditorio.

Más allá del homenaje, la conversación digital se centró en su imagen. Vestido con traje negro y con melena larga, Carrey fue calificado por algunos usuarios como "irreconocible". En redes sociales como X, varios usuarios cuestionaron su apariencia e incluso publicaron imágenes comparativas para mostrar las diferencias en su aspecto. Algunas especulaciones sugirieron que podría tratarse de un "clon" o un "doble", aunque no existe evidencia que respalde estas afirmaciones. Hasta el momento, Carrey no se ha pronunciado sobre las especulaciones relacionadas con su imagen.

La gala también fue una de las primeras apariciones públicas del actor junto a su pareja, Min Ah, actriz y artista residente en Los Ángeles, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

Embed "Jim Carrey":

Por los comentarios sobre su presencia en los premios #Cesar2026 pic.twitter.com/7YDMbHE8DO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 28, 2026

En 2022, Carrey confirmó su retiro del cine, explicando que deseaba alejarse de las presiones corporativas y que consideraba cumplido este ciclo en su carrera. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, orientando su vida hacia intereses personales y espirituales.

La reaparición de Carrey en los Premios César demuestra que, aun tras anunciar su retiro, continúa siendo una figura de alto interés público. Su presencia en París para recibir el reconocimiento honorífico por su trayectoria lo consolida como uno de los actores retirados con más influencia global en las últimas décadas. Por ahora, no se han anunciado nuevos proyectos cinematográficos del actor.