Uno Entre Rios | Show | Jim Carrey

Reaparición de Jim Carrey genera teorías: ¿Es un doble?

Jim Carrey reapareció en los Premios César y su aspecto actual desató especulaciones en redes sobre si se trata del actor original o un doble.

2 de marzo 2026 · 12:23hs
Reaparición de Jim Carrey genera teorías: ¿Es un doble?

Reaparición de Jim Carrey genera teorías: ¿Es un doble?

Después de varios años con escasas apariciones públicas, Jim Carrey reapareció en la 51ª edición de los Premios César, celebrada en el teatro L'Olympia de París, donde recibió un César de Honor por su trayectoria. Su presencia no solo marcó su regreso a una gala internacional, sino que también generó amplio debate en redes sociales debido a su apariencia actual.

Carrey, de 64 años, anunció su retiro profesional en 2022 y, desde 2018, se mantuvo alejado del cine, con excepción de sus participaciones en la saga Sonic, donde interpreta al doctor Ivo Robotnik.

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con un show al aire libre

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

las guerreras del k-pop llegan a parana con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Paraná con su tour internacional

LEER MÁS: Crecen los rumores de romance tras la aparición pública de Pedro Pascal y Rafael Olarra

¿Es realmente Jim Carrey? Su nueva imagen divide a las redes

Jim Carrey (1).jpeg

Durante la ceremonia, el protagonista de títulos como La Máscara y The Truman Show dedicó el galardón a su padre, a quien describió como "el hombre más gracioso" que jamás conoció. En un video posterior que se viralizó, agregó: "Mi padre era el tipo de persona que, si lo conocías cinco minutos, sentías que lo conocías desde hacía 50 años".

Además, hizo referencia a sus antepasados que emigraron desde Saint-Malo, Francia, hacia Canadá, conectando su historia personal con el país anfitrión del reconocimiento. Fiel a su estilo, Carrey intentó hablar en francés ante el público parisino y bromeó sobre su desempeño: "¿Cómo estuvo mi francés? ¿Más que mediocre, no?", comentario que provocó risas en el auditorio.

Más allá del homenaje, la conversación digital se centró en su imagen. Vestido con traje negro y con melena larga, Carrey fue calificado por algunos usuarios como "irreconocible". En redes sociales como X, varios usuarios cuestionaron su apariencia e incluso publicaron imágenes comparativas para mostrar las diferencias en su aspecto. Algunas especulaciones sugirieron que podría tratarse de un "clon" o un "doble", aunque no existe evidencia que respalde estas afirmaciones. Hasta el momento, Carrey no se ha pronunciado sobre las especulaciones relacionadas con su imagen.

La gala también fue una de las primeras apariciones públicas del actor junto a su pareja, Min Ah, actriz y artista residente en Los Ángeles, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

Embed

En 2022, Carrey confirmó su retiro del cine, explicando que deseaba alejarse de las presiones corporativas y que consideraba cumplido este ciclo en su carrera. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, orientando su vida hacia intereses personales y espirituales.

La reaparición de Carrey en los Premios César demuestra que, aun tras anunciar su retiro, continúa siendo una figura de alto interés público. Su presencia en París para recibir el reconocimiento honorífico por su trayectoria lo consolida como uno de los actores retirados con más influencia global en las últimas décadas. Por ahora, no se han anunciado nuevos proyectos cinematográficos del actor.

Jim Carrey Doble Paris
Noticias relacionadas
Don Osvaldo llega a Santa Fe y ya están a la venta las entradas

Don Osvaldo presentará "Zona Liberada" en Santa Fe

Esmeralda Toro: una voz joven en el mapa vivo del folklore argentino

Esmeralda Toro: una voz joven en el mapa vivo del folklore argentino

Flopa Suksdorf y Emilia Cersofio relanzan PROYECTO BRRRLAK!

Flopa Suksdorf y Emilia Cersofio relanzan PROYECTO BRRRLAK!

Gran Hermano Generación Dorada: una nueva resurrección de un formato conocido

"Gran Hermano Generación Dorada": una nueva resurrección de un formato conocido

Ver comentarios

Lo último

Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Ultimo Momento
Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Policiales
Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Ovación
River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newells con Di María como figura

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell's con Di María como figura

Chiqui Tapia se adjudicó públicamente la liberación de Nahuel Gallo

Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

La provincia
Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Dejanos tu comentario