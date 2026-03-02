Mario Milocco abre la inscripción a sus clases de acuarela y técnicas mixtas

Uno Entre Rios | Escenario | Mario Milocco

El artista plástico Mario Milocco iniciará este lunes 2 de marzo su taller anual de acuarela, dibujo, acrílico y técnicas mixtas en el Almacén de los 33

Por Fernanda Rivero

2 de marzo 2026 · 11:17hs
El artista plástico Mario Milocco iniciará este lunes 2 de marzo su taller anual de acuarela, dibujo, acrílico y técnicas mixtas en el Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges. Las clases se desarrollarán de 17 a 20 y se extenderán hasta diciembre.

En diálogo con UNO, Milocco aclaró que la propuesta excede el formato tradicional de taller. “En realidad no es un taller, son clases de distintas técnicas que apuntan a abrir todo lo que se pueda el universo plástico y visual de quien decida abordar este camino”, explicó.

El espacio está pensado tanto para quienes se acercan por primera vez como para quienes proyectan el arte como una búsqueda a largo plazo. “El objetivo es ampliar el universo de conocimientos hacia el arte y proporcionar manejo de técnicas, tips y herramientas a quien decida tomar esto como un camino a futuro, no solamente como un pasatiempo”, señaló.

Milocco dicta clases desde hace varios años y destaca la experiencia de enseñar como una parte central de su recorrido. Considera fundamental transmitir saberes y, al mismo tiempo, ayudar a desarmar ciertos prejuicios en torno al arte. “Muchas veces se lo ve como un ‘cuco’, algo destinado a una élite o a quienes pueden vivir de eso. En una sociedad donde se exalta lo que deja dinero o brillo inmediato, intento aportar desde un lugar modesto otra idea”, sostuvo.

En ese sentido, el artista plantea que el acceso al conocimiento artístico también forma parte de la calidad de vida. “No se trata sólo de materialidad. También es poseer conocimientos y empatía con los sentidos y la espiritualidad”, afirmó.

Las personas interesadas en sumarse pueden solicitar información e inscribirse al 343 5080611.

