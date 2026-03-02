SMN lanzó alerta amarilla por tormentas para este martes

Desde el área de Defensa Civil de la provincia instaron a la población a tomar los recaudos necesarios por el alerta amarilla por tormentas del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para el martes que afectará los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Defensa Civil pide tomar precauciones

Desde el área de Defensa Civil de la provincia instaron a la población a tomar los recaudos necesarios.

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo