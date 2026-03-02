Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN lanzó alerta amarilla por tormentas para este martes

Desde el área de Defensa Civil de la provincia instaron a la población a tomar los recaudos necesarios por el alerta amarilla por tormentas del SMN

2 de marzo 2026 · 10:59hs
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para el martes que afectará los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

mapa_alertas

Defensa Civil pide tomar precauciones

Desde el área de Defensa Civil de la provincia instaron a la población a tomar los recaudos necesarios.

  • No sacar la basura.
  • Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo

  • No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atentos ante la posible caída de granizo.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
SMN Alerta amarilla tormentas Defensa Civil Paraná Victoria Gualeguay
