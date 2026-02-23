Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso el próximo domingo

El presidente Javier Milei inaugura el tercer ciclo de su mandato con un oficialismo consolidado y enemigos a la defensiva

El próximo domingo 1° de marzo a las 21, el presidente Javier Milei volverá a pararse frente a los 257 diputados, los 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel para inaugurar el período ordinario de sesiones. Será su tercera apertura. La escena es conocida: cadena nacional, recinto colmado, liturgia libertaria. Pero el contexto es inédito.

Si esta semana no ocurre ningún cataclismo político ni un imprevisto de último momento, Milei llegará al recinto después de haber cumplido los tres objetivos que se había trazado para las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero. Consiguió la aprobación del Presupuesto, algo que la Argentina no lograba desde hacía dos años fiscales, y entre jueves y viernes el Gobierno se encamina a sancionar la baja de la edad de imputabilidad (nuevo régimen penal juvenil) y la reforma laboral. Dos reformas que durante años fueron anatema para el peronismo y que hoy avanzan bajo un Gobierno no peronista.

Javier Milei (7) Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso el próximo domingo

Otra vez en prime time

La apertura de sesiones ordinarias tendrá lugar este domingo 1° de marzo, a las 21, en el recinto de la Cámara de Diputados e incluirá la asistencia de gobernadores, miembros de la Corte Suprema, legisladores, expresidentes, diplomáticos y militares. El mandatario disertará a la noche, en horario de prime time, y será transmitido por Cadena Nacional al igual que lo hizo en las dos ediciones anteriores desde el inicio de su gestión.

Un congreso diferente para los libertarios

El oficialismo llega al comienzo formal del año legislativo con un escenario distinto al que lo acompañó en los dos años anteriores. El objetivo del Gobierno es que Milei pueda mostrar su nueva hegemonía legislativa con la sanción de la reforma laboral y de la Ley Penal Juvenil, que serán tratadas esta semana en el Senado.

Tras las elecciones de octubre, La Libertad Avanza cuenta para este año legislativo con 95 diputados y 21 senadores propios. A ellos se le suma la colaboración de legisladores del PRO, de la UCR y de bloques provinciales, que le permiten alcanzar el quorum y los votos necesarios para sus proyectos.

Además, el Gobierno puede contar con la ayuda de varios gobernadores, entre los que destacan los peronistas Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).