Imagen política: Javier Milei y Cristina Fernández con más del 50% de rechazo

Una nueva encuesta nacional midió la imagen de 11 dirigentes del oficialismo y de la oposición, y según esos resultados el presidente Javier Milei quedó entre los cinco últimos de la tabla que superan el 50% de rechazo, junto con la ex presidenta Cristina Fernández.

El sondeo realizado por la firma Management & Fit, hizo hincapié en el diferencial entre imagen positiva y negativa, y la dirigente que mejores números obtuvo fue la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , nueve décimas por encima del gobernador Axel Kicillof , el mejor ubicado de la oposición.

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Entre otros números destacados, el jefe de Gabinete, Diego Santilli aparece tercero, mientras que Milei está en el séptimo lugar y su hermana Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, se ubica en el último puesto de los 11 evaluados por la consultora.

Si se toma solo la imagen positiva, Kicillof es el mejor posicionado con 34,1%, dejando en el segundo lugar a Cristina Kirchner con 33,5% y tercera a Bullrich con 32,9%, por delante de la referente de izquierda Myriam Bregman con 24,4% y del jefe de gabinete, Diego Santilli que logra un 22,2%.

Imagen negativa

Sin embargo, la imagen negativa de Kicillof (49%) y Cristina Kirchner (51,1%) superior a la de Bullrich (46,9%), hace que la senadora de La Libertad Avanza quede por delante en el diferencial, con -14, por encima del gobernador y la ex presidenta que logran -14,9 y -18, respectivamente.

El trabajo de campo destaca que todos los políticos medidos tienen un diferencial negativo (el rechazo supera a la aprobación), según el relevamiento que analizó las respuestas de 2.200 encuestados en todo el país, entrevistados entre el 12 y el 26 de junio.

Si se toma solo el resultado diferencial (negativa menos positiva), detrás de los dos primeros (Bullrich y Kicillof), se encolumnan Santilli con -16,9% (22,2% positiva y -39,1% negativa); el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro -17 (10,3% positiva y -27,3% negativa) y Bregman -17 (24,4 positiva y 41,4% negativa).

En el ranking de políticos elaborado por Managment & Fit Javier Milei se ubica en el séptimo puesto, con un diferencial de -21,8% (30,2% de positiva y 52,1% de negativa), tres puntos por detrás de Cristina Kirchner que logra un -18 (33,5 de positiva y -51,1 de negativa).

El mandatario es uno de los cinco dirigentes que superan el 50% de imagen negativa, junto a Cristina Kirchner (51,1%); Mauricio Macri (54,7%); Sergio Massa (55,9%) y Karina Milei (62%).