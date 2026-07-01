Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

En Entre Ríos 3,23% del territorio está en manos de extranjeros, principalmente de capitales uruguayos, según el mapa del Observatorio de Tierras

En Entre Ríos 3,23% del territorio está en manos de extranjeros, principalmente de capitales uruguayos, según el mapa del Observatorio de Tierras

Un exhaustivo informe elaborado por el Observatorio de Tierras , bajo la autoría de los doctores en historia Matías Oberlin Molina y Pablo Volkind (UBA), revela una situación crítica para la integridad territorial de Argentina: más de 13 millones de hectáreas del suelo nacional se encuentran actualmente en manos extranjeras . Esta extensión, equivalente a la superficie de toda Inglaterra o a la provincia de Santa Fe, y representa un desafío directo a la soberanía del país.

En Entre Ríos 3,23% del territorio está en manos de extranjeros, principalmente de capitales uruguayos.

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EL MAPA

El relevamiento, basado en datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, destaca que la mitad de estas tierras están concentradas en capitales de tres países principales:

Estados Unidos: 2,7 millones de hectáreas (superficie similar a la provincia de Misiones).

(superficie similar a la provincia de Misiones). Italia: 2 millones de hectáreas.

España: 1,7 millones de hectáreas.

Además, el informe señala el preocupante rol de los paraísos fiscales, donde capitales radicados en pequeños principados europeos poseen más suelo en Argentina que la superficie total de sus propios estados de origen.

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El valor estratégico de las tierras cedidas

Lo que vuelve este fenómeno "alarmante", según los autores, no es solo la cantidad, sino la ubicación estratégica de los territorios. El análisis detectó 36 departamentos que superan el límite del 15% fijado por la Ley de Tierras.

Estas áreas se encuentran situadas en:

Zonas de frontera: En la cordillera de los Andes o en límites internacionales.

Zonas ribereñas: A la vera de ríos cruciales como el Paraná.

Reservas de recursos: Tierras ricas en minerales críticos y reservorios de agua dulce.

El "Nuevo Estatuto Legal del Coloniaje"

El informe de Molina y Volkind, publicado por Perfil, advierte que la soberanía nacional enfrenta un riesgo inminente debido a las políticas de desregulación del gobierno actual.

La derogación de la Ley de Tierras (26.737) —que limitaba la extranjerización al 15% nacional y prohibía la venta de tierras con espejos de agua— es vista como un retroceso histórico.

Los autores califican el proyecto de ley impulsado por el ministro Federico Sturzenegger como un "nuevo estatuto legal del coloniaje".

Según el Observatorio, esta iniciativa no solo busca eliminar los límites a la propiedad extranjera, sino que también debilita la capacidad del Estado para declarar bienes de utilidad pública y acelera procesos de desalojo, profundizando la disputa por los bienes comunes.

La superposición de mapas realizada por el Observatorio muestra que la extranjerización coincide con proyectos mineros, áreas de glaciares y parques nacionales, lo que evidencia una "disputa feroz por nuestro territorio" que trasciende lo meramente inmobiliario para convertirse en un conflicto geopolítico y ambiental

Más de 13 millones de hectáreas del territorio argentino pertenecen a capitales internacionales, principalmente de Estados Unidos, Italia y España.

Javier Milei, a través del DNU 70/2023 y los proyectos de Federico Sturzenegger, eliminaron las restricciones legales que protegen la soberanía territorial.

El Observatorio de Tierras, una herramienta académica y política que mapea cómo estas propiedades extranjeras coinciden estratégicamente con recursos hídricos, minerales críticos y zonas fronterizas.

Se advierte sobre un retorno a lógicas coloniales, subrayando la importancia de las ciencias sociales para recordar y denunciar la entrega del patrimonio nacional. Además se vincula esta pérdida de control territorial con una amenaza directa a la soberanía estatal y a la protección de los bienes comunes frente al capital global.