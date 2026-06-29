Javier Milei canceló su viaje a la cumbre del Mercosur y recibió a Flávio Bolsonaro.

El presidente Javier Milei decidió no participar de la cumbre de presidentes del Mercosur. Aprovechó su estadía en el país y recibió a Flávio Bolsonaro.

El presidente Javier Milei decidió no participar de la cumbre de presidentes del Mercosur que se realizará en Paraguay y permanecerá en la Argentina para concentrarse en la reorganización de su gobierno tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

Su decisión coincide además con la visita al país de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y una de las principales figuras de la oposición a Luiz Inácio Lula da Silva, con quien el mandatario argentino mantuvo un encuentro en la Quinta de Olivos horas antes del inicio de la cumbre regional.

Javier Milei con Flávio Bolsonaro

Según confirmaron desde la Casa Rosada, el Presidente permanecerá en el país trabajando junto a los ministros y al futuro jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuya jura está prevista para este martes a las 17.30. En lugar del Presidente, la representación argentina en el bloque regional quedará a cargo del canciller Pablo Quirno, publicó el portal de Perfil.

A saber, la ausencia de Milei en una cumbre presidencial del Mercosur no pasa inadvertida. El encuentro reúne a los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia en un momento en que el bloque intenta avanzar en la implementación del acuerdo comercial con la Unión Europea, considerado uno de los proyectos estratégicos más importantes de los últimos años para la región.

En esta misma línea, para el Gobierno argentino las prioridades parecen estar hoy más cerca de la política doméstica que de la agenda internacional. La salida de Manuel Adorni, luego de meses de desgaste político y cuestionamientos públicos, obligó a Milei a acelerar cambios en su equipo de gobierno y a fortalecer la coordinación política con sectores aliados.

Sumado a eso, la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete representa una señal en ese sentido. El dirigente, que construyó una larga trayectoria dentro del PRO y se convirtió en uno de los principales puentes entre La Libertad Avanza y los sectores dialoguistas del Congreso, tendrá la tarea de recomponer vínculos políticos y garantizar apoyos parlamentarios para las reformas que impulsa el oficialismo.