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El riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Javier Milei: a cuánto se ubicó

Este lunes, el riesgo país cayó al nivel más bajo de la era de Javier Milei y se ubicó en 412 puntos básicos. Además, subieron las acciones.

6 de julio 2026 · 17:23hs
El riesgo país mostró su nivel más bajo desde que Javier Milei llegó al gobierno. 

El riesgo país mostró su nivel más bajo desde que Javier Milei llegó al gobierno. 

En el comienzo de una nueva semana financiera en la Argentina, el riesgo país bajó y las acciones subieron. Todo se dio en el marco de la presentación del programa financiero del gobierno de Javier Milei hasta el año 2027.

LEER MÁS: El riesgo país cayó por segundo día: a cuánto bajó este viernes

La baja del riesgo país

Fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo dio a conocer y sostuvo, previendo un segundo mandato de Milei, que el objetivo para “el fin del segundo mandato de Javier Milei es que Argentina sea investment grade”. En este sentido, aseguró que el regreso del país a los mercados internacionales no es un objetivo, sino “una opción” gubernamental.

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En este contexto, este lunes el riesgo país cayó a los 412 puntos básicos, marcando el piso más bajo en la era Milei. Antes, había llegado a los 403 el 24 de abril de 2018.

Además, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires subió 1,6%, ubicándose en los 3.240.000 puntos.

También fue una jornada positiva para los ADR y las acciones de las compañías argentinas que se negocian con dólares en Wall Street, y se extendieron las ganancias. Éstas fueron lideradas por los títulos bancarios, con BBVA (+7,5%) y Banco Supervielle (+6,9%) entre los primeros lugares.

Riesgo país Javier Milei
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