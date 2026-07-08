Victoria: frigorífico de pescado fue suspendido por irregularidades

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos suspendió preventivamente las actividades de Litoral Fish SRL por presuntos incumplimientos ambientales.

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos suspendió preventivamente las actividades de Litoral Fish SRL por presuntos incumplimientos ambientales.

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos suspendió preventivamente las actividades de Litoral Fish SRL por presuntos incumplimientos ambientales.

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos suspendió preventivamente las actividades de Litoral Fish SRL por presuntos incumplimientos ambientales.

Tras dos denuncias por irregularidades, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos ordenó la suspensión preventiva y temporal de todas las actividades de la empresa Litoral Fish SRL, dedicada al procesamiento de pescado en la ciudad de Victoria, hasta que regularice su situación ambiental. La medida se tomó tras la denuncia de un abogado y un conjunto de Frigoríficos Exportadores de Pescados de Río de la Provincia.

La medida fue dispuesta mediante una resolución firmada el 3 de julio y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Además, el organismo inició un sumario administrativo contra la firma por presuntos incumplimientos de la normativa ambiental. El establecimiento industrial está ubicado en la intersección de calle Intendente Félix Cudini y calle Pública.

Argumentos

Según la resolución, la empresa desarrollaba la actividad de procesamiento de pescado sin contar con el Certificado de Aptitud Ambiental exigido para este tipo de establecimientos. También se le atribuye no haber respondido de manera adecuada a los requerimientos técnicos realizados por la Secretaría durante el proceso de evaluación ambiental.

El expediente se originó a partir de inspecciones y del análisis de la documentación presentada por la empresa, a lo que luego se sumaron denuncias por presuntas irregularidades vinculadas al tratamiento de efluentes y la gestión de residuos de la actividad pesquera. También fueron incorporadas presentaciones realizadas por frigoríficos exportadores de pescado de río.

Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que, ante la falta de cumplimiento de las exigencias técnicas y con el objetivo de prevenir un posible daño ambiental, correspondía aplicar una medida preventiva de ejecución inmediata.

La suspensión permanecerá vigente hasta que la empresa regularice su situación. En paralelo, Litoral Fish SRL fue formalmente imputada dentro del sumario y contará con un plazo de diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer las pruebas que considere pertinentes.

Denunciantes

Según se desprende del decreto, el Área de Gestión Ambiental de esta Secretaría, con sede en Paraná, intervino ante una denuncia por funcionamiento irregular y transgresión a la normativa provincial sobre tratamiento de efluentes y gestión de residuos propios de la industria pesquera, radicada por el abogado Pablo Ezequiel Lujan De Iriondo.

A esa denuncia inicial se sumó otra realizada por un conjunto de Frigoríficos Exportadores de Pescados de Río de Entre Ríos .

Se indicó que "se intimó a la firma, mediante correo electrónico, a cumplir con las exigencias plasmadas en los informes técnicos, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento sumarial. Asimismo, el titular de la firma incorporó documentación distinta de la requerida".

Ante el transcurso del tiempo sin cumplir con las exigencias, la Coordinación de Control y Fiscalización Ambiental recomendó la aplicación de medidas inmediatas tendientes a evitar el daño ambiental.