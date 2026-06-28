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Javier Milei confirmó que Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete

Luego de la renuncia de Adorni, y cuando era vox populi, el presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el próximo jefe de Gabinete.

28 de junio 2026 · 20:17hs
Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo Jefe de Gabinete.

Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo Jefe de Gabinete.

Luego de la renuncia de Manuel Adorni, y cuando era vox populi, el presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el próximo jefe de Gabinete, el cuarto desde que llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023. El mandatario lo informó en sus redes sociales a través de un posteo.

El anuncio de Javier Milei

El anuncio oficial se dio a las 20 luego de una breve reunión entre el mandatario y el dirigente del PRO que supo sumarse al Gobierno violeta en la Quinta presidencial de Olivos. El mandatario lo hizo con una foto en su cuenta oficial de X con el flamante ministro coordinar y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El gobierno busca recuperar la iniciativa política de la mano de Diego Santili, quien se ganó la confianza del “triángulo de hierro”.

Milei redefine la gestión con el ascenso de Diego Santilli tras la salida de Adorni

Javier Milei evitó la foto de despedida con Adorni y se limitó a repostear mensajes de Karina y Bullrich.

Javier Milei evitó la foto de despedida con Adorni y solo reposteó mensajes de Karina y Bullrich

A diferencia de los anteriores jefes de gabiente de Milei, Santilli asumirá con consenso interno, por la confianza con Karina Milei y por la buena relación con Santiago Caputo. Ambos lo sugerían como la mejor opción. Esa es la novedad en esta designación en contraposición a Posse, Francos y Adorni.

La decisión la tomó Milei. Como casi todas las que importan en su gobierno, la tomó él. Y cuando el Presidente eligió a Santilli para reemplazar a Adorni en la Jefatura de Gabinete, lo hizo desde una convicción que se fue construyendo a lo largo de ocho meses de gestión compartida: la de que el ministro del Interior había demostrado, en silencio y con resultados, ser el hombre que la segunda mitad del mandato necesitaba.

LEER MÁS: Javier Milei redefine la gestión con el ascenso de Diego Santilli tras la salida de Manuel Adorni

Esa convicción tuvo como antecedente la relación que Santilli construyó con Karina Milei –secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional de La Libertad Avanza– y la buena sintonía que acumuló con el asesor Santiago Caputo. En un gobierno donde la confianza se gana despacio y se pierde rápido, ese doble vínculo sin fricciones funcionó como una señal de capacidad política. Pero la decisión fue del Presidente. Y eso, en el esquema de Milei, lo dice todo, indicó Infobae.

Javier Milei Diego Santilli Jefe de Gabinete
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