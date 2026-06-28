Javier Milei redefine la gestión con el ascenso de Diego Santilli tras la salida de Manuel Adorni

El gobierno busca recuperar la iniciativa política de la mano de Diego Santili, quien se ganó la confianza del “triángulo de hierro”.

El gobierno busca recuperar la iniciativa política de la mano de Diego Santili, quien se ganó la confianza del “triángulo de hierro”.

Tras la salida de Manuel Adorni , el Gobierno nacional ultima los detalles para el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, un movimiento clave con el que se buscará un relanzamiento de la gestión libertaria y que incluiría el regreso del Ministerio del Interior bajo la órbita de la Jefatura de Ministros.

Según voceros gubernamentales, el anuncio de su designación podría darse este domingo , mientras que la jura y asunción quedarían para los primeros días de la semana próxima.

Fuentes oficiales señalaron a Noticias Argentinas que el arribo de Santilli a la Jefatura de Gabinete reconfigurará el organigrama estatal, ya que la cartera de Interior volvería a estar bajo su ala, manteniendo así injerencia en la oficina política que ocupa actualmente.

Diego Santilli se reunirá este miércoles con Rogelio Frigerio.

Si bien se espera el nombramiento de un nuevo ministro para esa área, "El Colo" funcionará como su jefe político directo, replicando el esquema que hasta 2025 mantuvieron Guillermo Francos y el entonces titular del Interior, Lisandro Catalán.

Santilli había desembarcado en el Ministerio del Interior a finales de octubre de 2025 para aportar diálogo y apertura, semanas después de darle una victoria a La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

Desde su llegada a Interior, se alzó en este tiempo con la confianza de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, el denominado "triángulo de hierro". De confirmarse su nuevo rol, se convertirá en el cuarto jefe de Gabinete de la administración actual, asumiendo una misión similar de articulación política tras el desgaste de Adorni.

En tanto, el presidente Javier Milei permaneció durante toda la jornada en la Quinta de Olivos y, pese a las especulaciones en torno a un cierre formal de la gestión del ex vocero, finalmente no hubo foto oficial ni encuentro de despedida. El mandatario se limitó a realizar una serie de reposteos en sus redes sociales para avalar los mensajes de respaldo de su entorno.

Entre ellos se destacó el de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien respaldó públicamente a Adorni tras la difusión de su carta de renuncia, haciendo referencia al “difícil e inmerecido momento” que atravesó el ex funcionario junto a su familia debido al impacto de los ataques públicos y sospechas de supuesto enriquecimiento ilícito.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó, definiéndolo como una persona "íntegra, valiosa y muy querida".

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó en su cuenta de X que "la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio", una publicación meno simpática que la de Karina, pero que también fue replicada por el Presidente desde Olivos.