El concurso de Granja Tres Arroyos continúa sin un juzgado que haya asumido formalmente su tramitación. ¿Qué pasa en la empresa de Entre Ríos?

El concurso de Granja Tres Arroyos sigue sin juzgado y advierten por el riesgo de una quiebra.

El concurso de Granja Tres Arroyos continúa sin un juzgado que haya asumido formalmente su tramitación, mientras se encuentra pendiente la definición sobre su eventual agrupamiento con los procesos concursales de otras tres sociedades vinculadas al grupo empresario: Holding Agroindustrial SA (Haisa), Wade SA y Avex SA.

En ese marco, Joaquín De Grazia, presidente de Granja Tres Arroyos SACAFI (GTA), solicitó a Alberto Daniel Alemán, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 1 de la Capital Federal, que unifique los concursos de las cuatro empresas.

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“La petición no es caprichosa, sino que responde a una situación crítica: GTA es la principal sociedad operativa del Grupo GTA, con establecimientos en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Chaco y más de 1700 trabajadores directos”, señala el escrito presentado por De Grazia.

En el mismo documento, el empresario advierte sobre las consecuencias que tendría una demora en la apertura del concurso preventivo de Granja Tres Arroyos.

“Mientras se define la coordinación del agrupamiento, la no apertura de su concurso preventivo genera diariamente un sinfín de efectos nocivos que aumentan significativamente su pasivo post concursal. De perdurar un poco más en el tiempo, esa situación indefectiblemente conducirá a la inminente quiebra de GTA y, por su gravitación dentro del agrupamiento, a la de las restantes sociedades del Grupo GTA”, sostiene.

La disputa por la radicación del expediente

El expediente de Tres Arroyos había quedado inicialmente radicado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 21, a cargo de Germán Páez Castañeda.

Ese tribunal rechazó la radicación de la causa y ordenó remitirla al Juzgado Comercial Nº 1, con el objetivo de que se tramitara conjuntamente con los concursos preventivos de las otras tres empresas del grupo.

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Sin embargo, el juez Alberto Alemán no aceptó la radicación del expediente de GTA en su juzgado y se declaró incompetente respecto del pedido de agrupamiento. Posteriormente, devolvió las actuaciones al Juzgado Comercial Nº 21, que ahora deberá definir cómo continuará el trámite.

De esta manera, el proceso concursal de la principal sociedad operativa del grupo permanece a la espera de una definición sobre el tribunal que deberá intervenir en su tramitación.

Las cuatro empresas, en concurso

Wade, operadora de la ex Cresta Roja, se incorporó al grupo avícola GTA en 2018. Al año siguiente fue sumada Avex. Ambas sociedades, al igual que Granja Tres Arroyos, son controladas por Haisa, entre cuyos accionistas se encuentran integrantes de la familia De Grazia.

Las cuatro empresas se encuentran actualmente bajo procesos concursales. El concurso preventivo de Wade fue el primero del Grupo GTA en ser promovido y quedó radicado ante el Juzgado Comercial Nº 1. Las actuaciones se iniciaron el 4 de septiembre y el escrito solicitando la apertura del concurso preventivo fue presentado el 7 de ese mes.

Posteriormente se inició el proceso correspondiente a Tres Arroyos. Las actuaciones fueron sorteadas el 8 de septiembre y la presentación se efectuó entre el 9 y el 11 de ese mismo mes.

En tanto, las solicitudes de concurso preventivo de Avex y Haisa habían quedado inicialmente radicadas en los Juzgados Comerciales Nº 24 y Nº 25, respectivamente, pero posteriormente fueron remitidas al Juzgado Comercial Nº 1, indicó Bichos de Campo.

La definición sobre la radicación del expediente de Granja Tres Arroyos será ahora determinante para establecer cómo continuará su concurso preventivo y si finalmente se tramitará de manera conjunta con los procesos de las restantes sociedades del grupo.