El Quini 6, eltradicional juego de Lotería de Santa Fe sortea este miércoles. Se puede participar en las modalidades Tradicional, Revancha y Siempre Sale.

Quini 6: el pozo llega a 7.800 millones de pesos en el sorteo de este miércoles 30 de septiembre.

El Quini 6 tendrá este miércoles 30 de septiembre un nuevo sorteo, con un pozo estimado de $7.800 millones. La extracción se realizará a las 21.15 en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

La transmisión podrá seguirse en vivo a través de Telefe Santa Fe y Canal 9 Litoral .

El Quini 6 es un juego de azar de modalidad poceada, por lo que el monto destinado a premios varía de acuerdo con la recaudación y las reglas establecidas para cada sorteo.

Cómo se juega al Quini 6

Para participar, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45. La jugada se realiza en una agencia de lotería, donde se cargan los números seleccionados y se entrega un ticket como comprobante.

El objetivo principal es acertar los seis números sorteados. También existen premios para quienes logren cinco o cuatro aciertos, de acuerdo con las categorías correspondientes.

El juego cuenta con tres modalidades:

Tradicional

Revancha

Siempre Sale

Para participar en Revancha y Siempre Sale es necesario haber jugado previamente en el sorteo Tradicional. Los valores de las apuestas pueden modificarse según las actualizaciones dispuestas por los organizadores.

Cuándo se realizan los sorteos

El Quini 6 se sortea los miércoles y domingos a las 21.15. El pozo destinado a premios depende de la recaudación obtenida y de la distribución establecida para cada modalidad.

El juego pertenece a la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, cuando comenzó su trayectoria como uno de los principales juegos poceados del país.

El mayor premio del Quini 6

El mayor premio individual mencionado en la historia del Quini 6 fue entregado en julio de 2021, cuando un apostador de Villa María, Córdoba, obtuvo $362.830.402 tras acertar los seis números.

La combinación ganadora fue 05, 19, 11, 41, 16 y 25. La identidad del ganador no fue difundida por razones de seguridad.