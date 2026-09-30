No hubo ganadores en los principales pozos que puso en juego el Quini 6 en el sorteo realizado en la noche de este miércoles. Por otra parte, en el Siempre Sale hubo 12 ganadores con cinco aciertos y cada uno se hizo acreedor de $31.202.037. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, el domingo, en total, habrá en juego 9.400 millones de pesos.
Quini 6: los principales pozos millonarios quedaron vacantes
Este miércoles, no hubo ganadores en los pozos millonarios que puso en juego el Quini 6. En el Siempre Sale hubo 12 apostadores que ganaron más de $31 millones.
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En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron: 09-02-01-28-40-41. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.244.265.095.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 36-42-33-14-13-08. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $4.322.169.936.
Por su parte, en La Revancha aparecieron estos número: 33-43-06-34-22-24. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, el domingo se sortearán $1.527.929.741.
Por último, en el Siempre Sale, salieron: 07-28-06-31-37-24. Aquí hubo 12 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $31.202.037. Uno es de Entre Ríos.