La venta de motos 0 km creció 30,4% en julio.

El patentamiento de motos creció 30,4% en julio y en los siete meses del año supera en un 41,9% al del mismo período de 2025.

La venta de motos 0 km creció 30,4% interanual, al patentarse 71.217 unidades en julio y avanzó 3,4% frente a junio, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El avance interanual del séptimo mes del año implicó que se vendieran 16.617 unidades más, ya que las motos patentadas en julio de 2025 habían sido 54.600. Mientras que la suba mensual se dio ante las 68.850 unidades vendidas en junio, lo que significa que se comercializaron 2.367 motos más.

De esta forma, en los siete meses acumulados del año se patentaron 511.986 unidades, esto es un 41,9% más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 360.709 motovehículos.

En cuanto a la participación, se observan cambios con respecto a junio en los primeros puestos. Honda siguió liderando cómodo el mercado con 15.209 unidades, seguida ahora por Gilera, que quedó segunda, con 8.590, y Motomel, tercera, con 8.186.

Más datos de Acara

Por detrás quedó Keller, que había estado en segunda el mes pasado y ahora aparece cuarta, con 7.341 unidades, y Corven se mantiene en la quinta posición, con 7.341, mientras que Zanella sigue fuera del top five.

También hay cambios en el modelo más patentado, con el regreso al primer puesto de la Honda Wave 110S, con 8.300 motos, seguida ahora por la Keller KN 110-8, con 6.288, y la Gilera Smash, que recordemos lideró abril, en el tercer escalón, con 6.251.

En los puestos que siguen, para completar el top five del séptimo mes del año, aparecen la Motomel B110, con 4.763, que se mantiene en la cuarta posición, y la Corven Energy 110, con 3.901, que se ubicó en la quinta posición.

Ranking de patentamientos

Honda Wave 110S: 8.300

Keller KN 110-8: 6.288

Gilera Smash: 6.251

Motomel B110: 4.763

Corven Energy 110: 3.901

Mondial LD 110 MAX: 2.957

Zanella ZB 110: 1.510

Motomel S2 150: 1.478

Honda GLH 150: 1.444

Honda XR150L: 1.169