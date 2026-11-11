El papa León XIV celebra su última misa en el país en la Basílica de Luján

El Papa León XIV convocó a construir puentes de caridad especialmente frente a quienes están viviendo el calvario de la pobreza o la falta de trabajo

Más de dos millones de personas, según estimaciones preliminares, acompañan este miércoles la misa que el papa León XIV celebró en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, en su última actividad oficial en Argentina antes de partir hacia Perú.

Al llegar a la plaza de la Basílica, León XIV recorrió las últimas cuadras a bordo del papamóvil y saludó a los fieles que se concentraron a lo largo del trayecto. Al descender del vehículo, fue recibido por el gobernador Axel Kicillof, tal como había ocurrido el lunes durante la visita al Cottolengo Don Orione.

La ceremonia comenzó con una versión de “Un nuevo sol”, interpretada por un coro local.

Antes de la misa, León XIV impartió su bendición a niños y niñas con discapacidad que se acercaron a saludarlo. Para la celebración, vistió una casulla con los colores del manto de la Virgen de Luján, celeste y blanco, los mismos de la bandera argentina.

Durante la homilía, el pontífice puso el foco en la reconciliación, la Palabra de Dios, la comunión y la misión, un itinerario que vinculó con los momentos centrales de la Eucaristía. También evocó al papa Francisco y su devoción por la Virgen de Luján.

“Argentina, levántate y camina”, expresó León XIV en el tramo final de su mensaje, ante una multitud que ocupó la plaza y los alrededores del santuario mariano.

León XIV llamó a reconciliarse con la historia y el presente

El Papa partió de una referencia a la diversidad geográfica del país, desde las pampas y los ríos hasta los glaciares, el mar y los desiertos. “Toda la tierra del ‘fin del mundo’, en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor”, afirmó.

Al mencionar las dificultades que atraviesan familias y comunidades, León XIV sostuvo: “Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares”. En ese contexto, propuso asumir procesos de perdón para “generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”.

La segunda estación de su mensaje fue la iluminación a través de las Escrituras. León XIV recordó el pasaje de los discípulos de Emaús y sostuvo que la Biblia puede ser una guía frente al desaliento. “La Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino”, dijo.

La misa reunió a dirigentes del peronismo bonaerense

La celebración también concentró a referentes políticos de la provincia de Buenos Aires. Entre los asistentes estuvieron el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, el diputado nacional Máximo Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa.

También participaron funcionarios bonaerenses, legisladores, intendentes y dirigentes sindicales. La nómina incluyó a Carlos Bianco, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio, Juan Grabois y Roberto Baradel, entre otros.

El gobernador catamarqueño Raúl Jalil, así como intendentes del conurbano bonaerense y exfuncionarios nacionales, también viajaron a Luján para la ceremonia.

El pontífice evocó a Francisco ante la Virgen de Luján

En la casa de la patrona nacional, León XIV dedicó un pasaje de la homilía a Francisco, a quien definió como un Papa que llevó a la “Patroncita morena” en su corazón. Recordó además su cercanía con Santa María y una de sus expresiones habituales de despedida: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

El pontífice pidió que la comunión cristiana se traduzca en gestos concretos hacia quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Mencionó de manera especial a pobres, personas migrantes, enfermos y presos, y sostuvo que compartir los dones recibidos debe ser parte de la vida comunitaria.

“Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados”, remarcó durante la misa.

La despedida incluyó un mensaje de misión para el país

En el cierre, León XIV exhortó a los fieles a anunciar el Evangelio “con palabras y obras de bien”. Recurrió a una cita de san Agustín para plantear que la caridad debe orientar tanto el perdón como la corrección y la palabra pública.

La oración final estuvo dirigida a la Virgen de Luján. El Papa recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, fecha de la festividad de la patrona, y pidió por la misión que le fue encomendada y por el pueblo argentino.

“Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad”, afirmó antes de concluir la celebración, que cerró su agenda oficial en el país antes del viaje a Perú.

Antes de la misa, León XIV visitó a 69 detenidos en Devoto

La jornada final de León XIV en Argentina comenzó en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde se reunió con 69 personas privadas de la libertad, las últimas alojadas allí antes del cierre de esa cárcel federal. El pontífice les pidió que entendieran el tiempo de detención como una oportunidad para reconstruir sus vidas y restablecer vínculos con sus familias y la sociedad.

“Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”, sostuvo el Papa, luego de escuchar los testimonios de tres internos. También reclamó lugares de detención con condiciones que favorezcan la recuperación y la reinserción, y pidió a las autoridades proteger a niños y jóvenes de las redes criminales.

Tras la visita, León XIV partió hacia Luján para celebrar la misa frente a la Basílica, su última actividad oficial en el país antes de la despedida en Ezeiza y el viaje a Lima.