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Palermo: 290 fieles fueron atendidos durante la misa del misa papa León XIV

Unos 290 pacientes fueron asistidos en el lugar, mientras que se derivaron 5 personas al Hospital Rivadavia, 6 al Pirovano, 3 al Militar Central y 1 al Ramos Mejía.

9 de noviembre 2026 · 18:48hs
En Palermo

En Palermo, 290 fieles fueron atendidos durante la misa del misa papa León XIV. 

Unos 290 feligreses recibieron asistencia del SAME durante la Misa Central que el papa León XIV ofició en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y hubo 15 traslados.

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Detalles de lo sucedido en Palermo

De acuerdo a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, 290 pacientes fueron asistidos en el lugar, mientras que se derivaron 5 personas al Hospital Rivadavia, seis al Pirovano, tres al Militar Central y uno al Ramos Mejía.

Según precisó el SAME, se trata de 207 mujeres y 83 hombres, al tiempo que el personal de salud auxilió a 15 menores.

Palermo Fieles misa Papa León XIV
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