Unos 290 feligreses recibieron asistencia del SAME durante la Misa Central que el papa León XIV ofició en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y hubo 15 traslados.
Palermo: 290 fieles fueron atendidos durante la misa del misa papa León XIV
Unos 290 pacientes fueron asistidos en el lugar, mientras que se derivaron 5 personas al Hospital Rivadavia, 6 al Pirovano, 3 al Militar Central y 1 al Ramos Mejía.
9 de noviembre 2026 · 18:48hs
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Detalles de lo sucedido en Palermo
De acuerdo a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, 290 pacientes fueron asistidos en el lugar, mientras que se derivaron 5 personas al Hospital Rivadavia, seis al Pirovano, tres al Militar Central y uno al Ramos Mejía.
Según precisó el SAME, se trata de 207 mujeres y 83 hombres, al tiempo que el personal de salud auxilió a 15 menores.