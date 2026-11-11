Uno Entre Rios | El País | León XIV

"Alma misionera": la historia de la canción más hitera de la visita de León XIV a la Argentina

El Pontífice entonó uno de los clásicos de la música católica durante la vigilia junto a miles de jóvenes que se movilizaron en Palermo. El mismo tema había sido cantado por Soledad el día previo

11 de noviembre 2026 · 10:44hs
El Papa León XIV cantó Alma misionera

El Papa León XIV cantó "Alma misionera", uno de los himnos de los encuentros religiosos

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su visita a la Argentina cuando se sumó a una multitud para cantar "Alma misionera" durante la vigilia de jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La canción, reconocida en las celebraciones católicas de América Latina, reunió a miles de fieles que acompañaron la melodía con banderas y las luces de sus celulares. Desde el escenario, el Pontífice también participó del canto, mientras las pantallas gigantes transmitían la escena.

La interpretación tuvo otro antecedente durante la visita papal. Este lunes por la mañana, las hermanas Soledad y Natalia Pastorutti también entonaron la canción en la previa de la llegada de León XIV para la misa multitudinaria llevada a cabo en el barrio porteño de Palermo.

Cuál es la historia de "Alma misionera"

"Alma misionera", también conocida como "Canción del misionero", nació en México en 1993. Su autor fue Enrique García Vélez, un seminarista que compuso la letra y la música durante un Congreso Nacional Misionero que se realizó en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato.

García Vélez presentó su obra acompañado por el coro de su seminario y ganó el concurso musical organizado durante el encuentro religioso.

Lo que comenzó como una propuesta para una actividad religiosa pronto trascendió ese ámbito. Los participantes del congreso regresaron a sus comunidades y llevaron la melodía a distintas regiones, donde comenzó a incorporarse a misas, encuentros juveniles y celebraciones católicas.

"Alma misionera": la historia de la canci&oacute;n m&aacute;s hitera de la visita de Le&oacute;n XIV a la Argentina

"Alma misionera": la historia de la canción más hitera de la visita de León XIV a la Argentina

El mensaje de "Alma misionera" gira alrededor de la fe, la entrega y la vocación de servicio. Su letra plantea una oración en la que quien canta expresa su voluntad de poner la propia vida al servicio de Dios y de acompañar a quienes más lo necesitan.

La composición también transmite una invitación a dejar las comodidades personales para comprometerse con la misión evangelizadora y ayudar a los demás.

La combinación de una melodía sencilla, una letra cercana y un mensaje espiritual contribuyó a que la canción se convirtiera en una de las más reconocidas del repertorio católico latinoamericano.

A lo largo de los años, distintas generaciones incorporaron la melodía a sus celebraciones religiosas, hasta convertirla en una referencia de los encuentros católicos.

León XIV historia canción Argentina
Noticias relacionadas
Luciano Pereyra cantó en su Luján natal

Luciano Pereyra cantó "Sólo le pido a Dios" en la previa de la misa del papa León XIV

El Papa se reunió con presos antes de encabezar una misa en la Basílica de Luján

"La droga es una pandemia": los testimonios de presos que emocionaron a León XIV en Devoto

El papa León XIV conmovido en la cárcel de Devoto

León XIV durante su visita a la cárcel de Devoto: "El ser humano florece a través del límite"

Luquitas Rodríguez frente a León XIV

"El arte nos hace más humanos": el mensaje de Luquitas Rodríguez frente a León XIV

Ver comentarios

Lo último

Alma misionera: la historia de la canción más hitera de la visita papal

"Alma misionera": la historia de la canción más hitera de la visita papal

YSY A estrenó El Trap de Tu País, su nuevo álbum junto a Duki y Neo Pistea

YSY A estrenó "El Trap de Tu País", su nuevo álbum junto a Duki y Neo Pistea

La Liga Provincial ingresa en etapa de playoffs

La Liga Provincial ingresa en etapa de playoffs

Ultimo Momento
Alma misionera: la historia de la canción más hitera de la visita papal

"Alma misionera": la historia de la canción más hitera de la visita papal

YSY A estrenó El Trap de Tu País, su nuevo álbum junto a Duki y Neo Pistea

YSY A estrenó "El Trap de Tu País", su nuevo álbum junto a Duki y Neo Pistea

La Liga Provincial ingresa en etapa de playoffs

La Liga Provincial ingresa en etapa de playoffs

Partido interrumpido por violencia en el fútbol de Concordia

Partido interrumpido por violencia en el fútbol de Concordia

La Fórmula 1 confirmó a Abu Dhabi y Qatar

La Fórmula 1 confirmó a Abu Dhabi y Qatar

Policiales
Vuelco en la Autovía 14: una mujer murió y un hombre sufrió graves heridas

Vuelco en la Autovía 14: una mujer murió y un hombre sufrió graves heridas

Condenaron a cuatro años de cárcel al conductor que transportaba cocaína en el filtro de aire de su auto

Condenaron a cuatro años de cárcel al conductor que transportaba cocaína en el filtro de aire de su auto

Chajarí: limpiaban un colectivo y hallaron un ladrillo con marihuana

Chajarí: limpiaban un colectivo y hallaron un ladrillo con marihuana

Automovilista detenido tras chocar a una mujer que posteriormente fue hospitalizada

Automovilista detenido tras chocar a una mujer que posteriormente fue hospitalizada

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Caída de las ventas en farmacias: clientes compran lo justo y son más selectivos

Caída de las ventas en farmacias: clientes compran lo justo y son más selectivos

La Municipalidad de Paraná intensifica la asistencia ante la creciente del río

La Municipalidad de Paraná intensifica la asistencia ante la creciente del río

Exfábrica de Fósforos: los desayunos históricos tendrán un encuentro en Paraná

Exfábrica de Fósforos: los desayunos históricos tendrán un encuentro en Paraná

Paritaria docente: el Gobierno ofreció un 4% de aumento y un salario mínimo de $1 millón

Paritaria docente: el Gobierno ofreció un 4% de aumento y un salario mínimo de $1 millón

El FORUM del FICER convoca a productores y directores de la región

El FORUM del FICER convoca a productores y directores de la región

Dejanos tu comentario