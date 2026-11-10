El papa León XIV dará una misa histórica en Córdoba ante una multitud

El papa León XIV encabezará la celebración en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. La convocatoria ya es multitudinaria.

El papa León XIV encabezará este martes 10 de noviembre una multitudinaria misa en Córdoba, en el predio de la Escuela de Aviación Militar, ubicado en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). La celebración comenzará a las 10 y se espera una convocatoria masiva de fieles provenientes de distintos puntos del país y del exterior. Seguí en vivo la llegada del Pontífice, la ceremonia religiosa y las actividades previstas durante su visita a la provincia.

En tanto, habrá una comitiva del Gobierno que participará de la ceremonia en Córdoba. La delegación está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el secretario de Culto, Agustín Caulo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La expectativa creció durante las últimas horas, con miles de peregrinos que llegaron a Córdoba y comenzaron a concentrarse en los accesos al predio para conseguir un lugar cerca del altar. Durante la jornada del lunes se registraron filas de varios kilómetros y una vigilia que reunió a familias, jóvenes y grupos religiosos. La organización dispuso un operativo especial de seguridad, salud y asistencia para recibir a los asistentes.

Cronograma oficial del papa León XIV

Según el cronograma oficial, León XIV partió desde Buenos Aires a las 7:30 y aterrizará en el aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella alrededor de las 9. Desde allí se trasladará al predio de FAdeA, donde antes de la misa realizará un recorrido en el papamóvil para saludar a los fieles. La celebración central está prevista para las 10, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Después de la ceremonia religiosa, el Pontífice continuará con una caravana por el centro de Córdoba. El recorrido contempla el paso por avenida Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar al Arzobispado, donde saludará a los presentes desde un balcón. A las 15:15 tiene previsto un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la tarde regresará a Buenos Aires.

La visita papal generó una movilización de fieles de distintas provincias y de países de la región. Durante el lunes, las filas para ingresar al predio llegaron a extenderse hasta cinco kilómetros y numerosas personas pasaron la noche en el lugar para conseguir una ubicación cercana al escenario principal. Las proyecciones oficiales estiman una convocatoria de cientos de miles de personas, con una expectativa de hasta 800.000 asistentes en el predio.

El operativo

El operativo contempla la distribución del público en distintos cuadrantes, con pantallas gigantes para seguir la celebración, puestos sanitarios, ambulancias y corredores de emergencia. La organización también dispuso un dispositivo especial de seguridad y asistencia para acompañar la llegada de los peregrinos y el desarrollo de las actividades.

En FAdeA funcionan dos carpas móviles de alta complejidad equipadas con monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos y medicación de emergencia. También se desplegaron siete ambulancias para desplazamientos internos y otras 29 unidades para traslados a centros de mayor complejidad.

El operativo incluye más de 1.500 profesionales y voluntarios, en articulación con hospitales públicos y privados de la ciudad. Además, se dispusieron corredores sanitarios exclusivos para favorecer los traslados en caso de emergencias.

El predio abrió sus puertas pasadas las 18hs y comenzaron a ingresar los feligreses. Desde la gobernación de Córdoba esperan la asistencia de al menos un millón de personas para la misa que se llevará a cabo este martes por la mañana: estiman unos 800.000 asistentes dentro del Polo aeronáutico y otras 200.000 en las inmediaciones.