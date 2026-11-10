León XIV en la Catedral de Córdoba: "La Iglesia no es un negocio"

El Papa León XIV afirmó ante seminaristas y religiosos que “la Iglesia no es una agencia humanitaria, una ONG”. Y dejó bien en claro que “no es un negocio”.

El papa León XIV se reunió este martes por la tarde en la Catedral de Córdoba con seminaristas y religiosos.

El papa León XIV se reunió este martes por la tarde en la Catedral de Córdoba con seminaristas y religiosos, a quienes les agradeció “por el cariño con el que lo recibieron”. Y destacó: “Muchos de ustedes estaban con las manos en el aire, quizás para saludarme o para acompañar el canto. Estas son las manos que Jesús está buscando”.

“Estas son las manos que Jesús está buscando, y tiene sus manos para continuar su misión”, enfatizó. Luego habló sobre la vocación religiosa y planteó: “¿Para qué estamos aquí?” y advirtió que es posible “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”.

Es por eso, que pidió volver a la Eucaristía, a la escucha de la Palabra y al encuentro personal con el Señor. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo”, subrayó.

Y reflexionó: “¿Puede todavía el Señor disponer de mí? Y si la respuesta sigue siendo sí, entonces hay mucho por delante. No bajemos los brazos”.

En esa línea señaló: “Fallamos también cuando no hacemos el bien que nos correspondía: cuando ya no escuchamos con paciencia, cuando elegimos la comodidad o cuando callamos ante algo que deberíamos afrontar" por lo que "debemos conservar la humildad de dejarnos corregir”, debido a que, “no existe una edad en la que se pueda prescindir de la conversión”.

Y aquí recordó: “El Señor sabía de qué barro estábamos hechos y aun así quiso contar con nosotros”.

Más expresiones del Pontífice

En otro pasaje de su discurso habló sobre el rol de la institución católica y aseveró: “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria ni una ONG; la Iglesia debe llevar a Jesús y su Evangelio y, si no lo hace, esa es una Iglesia muerta”.

En ese punto, les dijo a los presentes: “Dios quiere contar con ustedes para hacer llegar su gracia desde La Quiaca hasta Ushuaia”, por lo tanto, lleven el Evangelio "a todos los rincones".

En un momento les habló a los seminaristas y les pidió “mirar con los ojos de Dios y dejarse evangelizar por su pueblo” e hizo hincapié en que las personas más humildes también tienen mucho para enseñar.

Además, destacó que “la Iglesia que peregrina en Argentina cuenta con la riqueza de una sensibilidad muy viva hacia las necesidades sociales de sus hijos”. Y precisó: “De ella han nacido tantas presencias generosas junto a quienes sufren”.

A lo que añadió: “Pero esa cercanía debe llevarnos todavía más lejos, porque cada persona a la que servimos está llamada a encontrarse con Cristo y a ser transformada por Él”, recalcó y a continuación, citó una frase de su antecesor: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.

Para el final, expresó: “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna”, agregó y de nuevo, recordó a Bergoglio: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco”.

León XIV rezó con los fieles, que lo acompañaron con mucha emoción y alegría. Luego salió a saludar a los fieles que lo esperaban afuera de la Catedral, se estima que había al menos 50 personas.