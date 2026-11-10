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El papa León XIV reivindicó a los santos y beatos argentinos en Córdoba

Ante casi un millón de fieles, León XIV llamó a vivir la fe con acciones concretas, evocó al Cura Brochero y Mama Antula.

10 de noviembre 2026 · 11:26hs
El papa León XIV reivindicó a los santos y beatos argentinos en Córdoba

El papa León XIV celebró una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba ante casi un millón de personas y centró su homilía en la vocación a la santidad, el testimonio cotidiano de la fe y la construcción de una patria “fraterna y solidaria”.

El Pontífice había despegado a las 7:43 desde el Aeroparque Metropolitano de Buenos Aires, donde se alojó durante su visita al país, con destino a la capital cordobesa. A las 9 llegó al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, donde lo recibieron el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el intendente de la ciudad, Daniel Passerini; y el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Sixto Rossi. Tras el recibimiento protocolar, se acercó a saludar a alumnos de la Escuela Ceferino Namuncurá, de las Altas Cumbres, y de otras instituciones educativas que participaron de la bienvenida.

LEER MÁS: El papa León XIV dará una misa histórica en Córdoba ante una multitud

Luego se dirigió al predio de la Escuela de Aviación Militar, donde recorrió parte del lugar a bordo del papamóvil y saludó a los fieles que lo aguardaban. A diferencia del recorrido del lunes en Buenos Aires, el vehículo avanzó a menor velocidad, lo que permitió al Papa detenerse a saludar a más personas.

Luego se dirigió al predio de la Escuela de Aviación Militar, donde recorrió parte del lugar a bordo del papamóvil y saludó a los fieles que lo aguardaban. A diferencia del recorrido del lunes en Buenos Aires, el vehículo avanzó a menor velocidad, lo que permitió al Papa detenerse a saludar a más personas.

En su tercer día de actividades en el país, León XIV destacó la tradición religiosa de Córdoba y reivindicó la figura de los santos argentinos como ejemplos de vida cristiana. “Estamos todos llamados a la santidad”, afirmó durante la ceremonia.

Mención al cura Brochero y Mama Antula

En su mensaje, León XIV mencionó a san José Gabriel del Rosario Brochero y a santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, como dos expresiones de una fe que combinó la contemplación, la evangelización y el servicio a los demás.

El Papa sostuvo que el legado de los santos y beatos argentinos expresa “la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria”. También evocó a figuras como el beato Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio, san Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.

“No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”, señaló el Pontífice, quien llamó a los católicos a asumir la fe como una práctica concreta en sus entornos cotidianos, según consignó Infobae.

Papa León XIV Santos beatos Córdoba
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