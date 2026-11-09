León XIV: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía"

El papa León XIV afirmó por segunda vez en su estadía en el país, que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

El papa León XIV se refirió por segunda vez en su estadía en el país a la economía.

El papa León XIV afirmó por segunda vez en su estadía en el país, que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, durante su encuentro con trabajadores, empresarios, sindicalistas, movimientos populares y representantes de la comunidad académica en la Universidad Católica Argentina (UCA).

“Tenía un profundo deseo de encontrarme con todos ustedes, representantes del mundo del trabajo en Argentina”, expresó el Pontífice al comenzar su discurso, en el que vinculó el trabajo con la participación humana en la obra creadora de Dios y sostuvo que esa actividad debe contribuir a construir la realidad social mediante el aporte de todos.

El discurso de León XIV en la UCA

El Ponítice recordó las enseñanzas de San Juan Pablo II y destacó que el trabajo no debe convertirse en un instrumento de conflicto, sino que debe desarrollarse respetando el orden de la creación.

Sin embargo, advirtió que, en un contexto de transformaciones económicas y tecnológicas, “allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”.

León XIV también retomó el concepto de ecología integral impulsado por el papa Francisco y alertó sobre los modelos de desarrollo que priorizan el bienestar de algunos sectores a costa del deterioro ambiental y de las comunidades más vulnerables.

“No es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos, degradando los ecosistemas, trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros”, sostuvo.

Al referirse a la doctrina social de la Iglesia, puso el foco en la dignidad de la persona humana y remarcó que el trabajador debe ser el centro de la actividad económica.

Más de su alocución

Además, señaló que el desempleo representa un drama que va más allá de la pérdida de ingresos: “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.

Por último, recordó las palabras de Francisco sobre el valor del empleo como una dimensión irrenunciable de la vida social, que permite el crecimiento personal, la construcción de vínculos y la participación comunitaria.

En esa línea, convocó a superar “el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista” para promover una cultura del encuentro, en la que el crecimiento económico se traduzca en un desarrollo humano integral.