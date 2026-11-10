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Obispos argentinos sorprendieron al papa León XIV con el tango "Volver"

Los obispos argentinos interpretaron a capela el clásico de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera durante una cena en la Casa Arzobispal porteña con el papa León XIV.

10 de noviembre 2026 · 19:18hs
Un grupo de obispos argentinos sorprendió al papa León XIV. 

Un grupo de obispos argentinos sorprendió al papa León XIV. 

Obispos argentinos sorprendieron al papa León XIV con una interpretación a capela del tango “Volver”, durante una cena que compartieron el lunes por la noche en la Casa Arzobispal de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la visita del Sumo Pontífice al país.

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La sorpresa al papa León XIV

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y mostró a los representantes de la Iglesia cuando entonaron distintas estrofas de la emblemática pieza compuesta por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, mientras el papa seguía la interpretación desde la mesa principal con una sonrisa.

León XIV ya había recurrido a ese mismo tango durante su primer discurso oficial en la Argentina, el domingo 8 de noviembre, en el Palacio Libertad, frente al presidente Javier Milei.

Allí citó una de las frases más conocidas de “Volver”, al expresar: “Sí, como cantaba Gardel: ‘es un soplo la vida’', pero perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir”.

Durante la cena, entre los pasajes elegidos estuvieron algunos de los versos más reconocidos de la canción, como “Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada” y “Que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra”.

La interpretación llegó hasta el tramo final del tango, que concluye con la frase “Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez”.

Luego, los presentes cerraron el homenaje con un efusivo “¡Viva el Papa!” y una ronda de aplausos a la que también se sumó León XIV.

De la velada participaron el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, junto a otros integrantes del episcopado.

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