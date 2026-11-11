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El horóscopo para este miércoles 11 de noviembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

11 de noviembre 2026 · 07:02hs
El horóscopo para este miércoles 11 de noviembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Debes buscar nuevas formas de inversión para tu dinero, porque con el modelo que actualmente utilizas es más que probable que estés perdiendo dinero. Cambia de asesores.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No te dejes amedrentar por amenazas que en realidad nunca se van a cumplir, sigue tu camino sin desviarte sólo porque afecte a los intereses de personas cercanas a ti.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Tendrás que recurrir a un superior para resolver un problema de trabajo que sobrepasa tus atribuciones. No lo intentes por tu cuenta, no te corresponde y podrías meter la pata.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Atraviesas un periodo de transición en tu vida, las cosas están cambiando a gran velocidad y apenas te das cuenta de la profundidad de esas modificaciones. Reflexiona al respecto.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Tienes la oportunidad de superarte en un ámbito importante de tu vida, quizá en el deportivo. Si pones todo el empeño, tienes a los astros a tu favor y te empujarán a grandes marcas.

LEER MÁS: El horóscopo para este martes 10 de noviembre de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Si compaginas estudios y trabajo, se acercan tiempos complicados porque las exigencias de ambos estadios de tu vida pueden rozar la incompatibilidad. Emplea tu ingenio.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Día muy propicio para emprender proyectos que tengan que ver con los cambios, las remodelaciones o las restauraciones. En el ámbito de la salud te espera una noticia preocupante.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Aunque de momento estés preocupado por un par de problemas que no sabes cómo van a evolucionar, no pierdas el sueño, porque tu personalidad es fuerte y sabrás adaptarte a los cambios.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las cosas únicas son tu gran debilidad, que puede causar grandes perjuicios a tu economía. Piénsatelo dos veces antes de ceder a la tentación de sacar la tarjeta de crédito.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Una persona con un marcado carácter agresivo se enfrentará a ti por un problema de orden profesional. Mantén la calma y procura que la discusión no se acalore demasiado.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Tus deseos de controlar e incluso de poseer a la persona amada se están convirtiendo en un problema para la relación. Te costará mucho, pero debes respetar el ámbito privado de tu pareja.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Un suceso inesperado te une al menos por unos días a una persona que hasta ahora no conocías en profundidad. De esta relación temporal podría nacer otra más duradera.

Horóscopo Signo noviembre
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