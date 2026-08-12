El gobierno reglamentó el FAL: cómo se invertirán los fondos destinados al pago de indemnizaciones

El gobierno reglamentó la inversión de los FAL, fijando límites de diversificación y liquidez para garantizar el pago de indemnizaciones desde noviembre.

El gobierno reglamentó la inversión de los FAL, fijando límites de diversificación y liquidez para garantizar el pago de indemnizaciones desde noviembre.

El gobierno reglamentó la inversión de los FAL, fijando límites de diversificación y liquidez para garantizar el pago de indemnizaciones desde noviembre.

El gobierno reglamentó la inversión de los FAL, fijando límites de diversificación y liquidez para garantizar el pago de indemnizaciones desde noviembre.

Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo que la reforma laboral estableció para el pago de indemnizaciones y retiros voluntarios, sumó hoy otro capítulo a su reglamentación con el objetivo de ponerse en marcha a partir del 1° de noviembre. Mediante una resolución del ministerio de Economía publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso las pautas de inversión que deberán seguirse para administrar esos fondos.

La reglamentación es clave para el sistema financiero, porque determina en qué instrumentos puede colocarse el dinero, qué porcentaje de liquidez debe conservarse para pagar las indeminzaciones y qué requisitos deben cumplir quienes administren esos fondos. “Para los empleadores alcanzados por el régimen, entender cómo se administrarán sus aportes no es un detalle menor: de ello depende que los fondos estén disponibles cuando corresponda pagar las prestaciones”, señaló el tributarista Sebastián Domínguez, agente productor registrado en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

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La ley ya había fijado una regla general en junio a los efectos de la inversión de los FAL: estarán integrados exclusivamente por “instrumentos financieros o valores negociables” argentinos, excluyendo cualquier inversión en moneda extranjera o en instrumentos del exterior. Deben además crearse específicamente para cumplir con la ley laboral. Los FAL no podrán mezclarse con los fondos comunes de inversión (FCI) ya existentes en el mercado, aunque tendrán una estructura parecida.

Qué dice la reglamentación de los FAL

La resolución de Economía trajo ahora las especificaciones para implementar esa regla general. Entre ellas, se destacan las siguientes:

-La administración de los FAL debe guiarse, según la resolución, por principios de “seguridad, liquidez, diversificación, transparencia, preservación del capital y adecuada correspondencia entre los activos que integren las carteras y las obligaciones”, con el objetivo de resguardar el valor de los aportes y garantizar la disponibilidad de fondos para el pago de prestaciones. “Estos principios no son meramente declarativos, funcionan como criterio interpretativo para las entidades” a la hora del control de la CNV, explicó Domínguez.

-El dinero que aporten los empleadores podrá invertirse únicamente en cuatro clases de instrumentos: deuda del Estado Nacional, deuda provincial o de la CABA, depósitos en entidades financieras autorizadas por el BCRA y obligaciones negociables de empresas privadas emitidas en Argentina. En todos los casos, los activos deben estar integrados en pesos y ser pagados en moneda nacional.

-No todas las ON privadas ni todos los bonos provinciales estarán incluidos. Los instrumentos deben cumplir tres requisitos simultáneos: contar con autorización de oferta pública, negociación en mercados autorizados por la CNV y contar con calificación de riesgo “AAA”, la más alta de la escala, otorgada por al menos dos agencias calificadoras registradas ante la CNV. “Este último requisito es particularmente exigente. En la práctica, esto acota de manera significativa el universo de activos elegibles”, señaló Domínguez. Si un instrumento pierde la nota “AAA” después de su adquisición, puede permanecer en cartera hasta su vencimiento o venderse en un plazo de 180 días. Se evita así que una venta obligada por el cambio de calificación perjudique el valor integral del fondo.

-Los FAL aceptarán instrumentos cuyo rendimiento se limite a cuatro modalidades: tasa fija, tasa mayorista (TAMAR), ajuste por inflación (CER) o ajuste vinculado al dólar. También se podrán invertir en bonos duales que combinen dos de estas modalidades.

-La reglamentación estableció límites para diversificar las inversiones. Un FAL podrá colocar hasta 15% en depósitos en una misma entidad financiera, hasta 15% en deuda provincial y de CABA (máximo 5% por jurisdicción), hasta 20% en obligaciones negociables (con un máximo de 10% en un único emisor) y hasta 10% en instrumentos “dollar-linked”, atados al tipo de cambio.

-Los bancos que administren un FAL tendrán prohibido invertir en instrumentos emitidos por la propia entidad, su controlante, sus controladas o vinculadas, salvo depósitos a la vista de carácter operativo y transitorio, para evitar conflictos de interés.

-La reglamentación dispone un piso de liquidez. Las entidades deben mantener al menos el 10% del patrimonio de los FAL “invertido en activos de alta liquidez y de bajo riesgo de mercado”, como depósitos a la vista, plazos fijos precancelables o letras del Tesoro Nacional a corto plazo. Así se asegurará que haya fondos disponibles para pagar indemnizaciones. Si ese porcentaje de liquidez cae por debajo del 10% como consecuencia del pago de prestaciones, la entidad financiera tendrá 90 días corridos para recuperar esa condición.

La resolución del gobierno

La resolución conocida hoy dispone también que la CNV tiene 45 días corridos para dictar normas complementarias y aclaratorias. Se espera que esas normas pendientes terminen de implementar cuestiones operativas aún pendientes, como los procedimientos de reporte y control oficial, y la aplicación de los topes para diversificar las inversiones.

También está pendiente la aplicación de la “portabilidad”: los empleadores podrán llevarse su fondo depositado en una entidad hacia otra si considera que les ofrecen mejores condiciones de inversión. Lo que no estará permitido es subdividir el aporte: la empresa deberá depositar cada mes el 100% del dinero en un único FAL.

La reglamentación de las pautas de inversión del FAL “era una medida esperada”, consideró Domínguez. El especialista destacó que la resolución “fija reglas claras sobre dónde y cómo pueden colocarse los aportes de los empleadores, en lugar de dejar la cuestión librada a la discrecionalidad de cada entidad habilitada”.

“Los límites de diversificación, el piso de liquidez mínima y la prohibición de invertir en instrumentos vinculados a la propia entidad administradora conforman un esquema orientado a preservar el capital aportado y a garantizar que los fondos estén disponibles cuando corresponda pagar las prestaciones”, agregó.

Cómo funciona un Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Según consignó Infobae, la reforma laboral dispuso un cambio para que las empresas afronten el costo de los despidos. En base a eso, cada empleador privado de la Argentina aportará en forma obligatoria el 1% (si es una empresa grande) o el 2,5% (si es una pyme) a un fondo para pagar indemnizaciones laborales. El empleador girará cada mes ese aporte a la ARCA y le informará a qué banco o alyc debe dirigirlo para engrosar un FAL.

Para las empresas, sea un kiosco con 3 empleados o una megaempresa con 10.000, no habrá un costo extra por el nuevo sistema. Depositarán en el FAL el mismo dinero que hoy ingresan a la Anses como parte de los aportes laborales. De ese dinero también surgirá la comisión para las entidades financieras administradoras, que tendrá un máximo del 1% de los fondos administrados.

Para el trabajador, el nuevo mecanismo no trae ningún cambio ni está obligado a hacer ningún trámite.

Las instituciones financieras armarán un FAL para una empresa en particular o bien un FAL multiempresa, que captarán aportes de cientos o miles de pequeños empleadores.