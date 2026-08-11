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El Gobierno ordenó que los extranjeros no residentes deben pagar por su atención en los hospitales

Así lo reglamentó el Ministerio de Salud en base a un decreto. Se aclaró que los residentes permanentes sí tendrán acceso al sistema de salud.

11 de agosto 2026 · 07:52hs
El Gobierno ordenó que los extranjeros no residentes deben pagar por su atención en los hospitales

El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó que los extranjeros no residentes deberán pagar la atención no urgente en los hospitales nacionales. Se trata de una medida derivada del DNU 366/2025, que introdujo cambios en la Ley de Migraciones.

Los residentes permanentes tendrán el mismo acceso al sistema de salud nacional que los ciudadanos argentinos, pero los extranjeros no residentes deberán tener un seguro de salud al que el hospital podrá cobrarle el servicio o pagar antes la prestación. Las autoridades remarcaron, sin importar la situación migratoria de la persona, las emergencias serán atendidas.

El hombre falleció, mientras que su esposa permaneció dos días a su lado con vida. La única sobreviviente se encuentra internada.

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De acuerdo al anexo de la norma firmada por el ministro Mario Lugones, publicada por Clarín, se aclara que está “exceptuada de la aplicación del presente toda prestación sanitaria destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o una función, o que requiera una intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible en la salud de la persona”.

Pero luego se aclara que, “una vez superada la situación de emergencia, las prestaciones posteriores podrán ser facturadas al paciente o a su aseguradora según corresponda”.

LEER MÁS: Salud pública: proponen cobrar arancel a extranjeros no residentes

Qué se les pedirá a los residentes permanentes

El extranjero que mencione su condición de residente permanente en Argentina para usar el sistema de salud público nacional deberá mostrar, de manera obligatoria, en el área de admisión del hospital, su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico para Extranjeros vigente, donde figure claramente indicada la categoría de “Residente permanente”.

Si la persona perdió ese documento, o lo tiene en trámite, puede presentar una Constancia de Residencia Permanente en Trámite, que emite, de forma digital, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), junto a su pasaporte vigente o el documento de identidad de su país de origen.

El pasado 22 de julio, el Gobierno ratificó que las universidades le pueden cobrar a los estudiantes extranjeros. El encargado de informar sobre el tema fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien explicó que está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización dada a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes provenientes de otros países.

Este texto afirma, en su artículo 35, que se sustituye el apartado 2° bis de la Ley de Educación Superior N° 24.521 y sus modificatorias por el siguiente: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.

Para luego remarcar que “las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley”.

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