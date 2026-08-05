Frigerio: "Fuimos el primer gobierno en la historia de la provincia que le hizo un juicio al Estado nacional".

El gobernador Rogelio Frigerio anunció este miércoles que la provincia de Entre Ríos alcanzó un acuerdo con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por 120.000 millones de pesos en concepto de compensación del déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.

Durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, calificó el entendimiento como "un hecho histórico" y aseguró que representa el resultado de más de dos años y medio de gestiones para recuperar recursos que, según sostuvo, le correspondían a la provincia.

Rogelio Frigerio calificó de "histórico" el acuerdo con Anses por $120.000 millones

"Queríamos comunicar un hecho histórico para nuestra provincia: el acuerdo con Anses por 120.000 millones de pesos en concepto de compensación del déficit de la Caja de Jubilaciones del Estado provincial", expresó Frigerio. El mandatario afirmó que este logro es "la culminación de un largo camino" iniciado desde el primer día de su gestión, cuando el Gobierno provincial decidió priorizar "la responsabilidad de ordenar lo que encontramos desordenado".

En ese marco, recordó que su administración impulsó una estrategia inédita para defender los intereses de Entre Ríos. "Fuimos el primer gobierno en la historia de la provincia que le hizo un juicio al Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia, no solo por el tema de la Caja de Jubilaciones, sino también por la discriminación que sentimos en la tarifa que la Secretaría de Energía le otorga a Salto Grande", sostuvo.

Frigerio explicó que, al asumir, detectaron que la provincia no cumplía con un requisito indispensable para respaldar el reclamo ante Anses: las auditorías de la Caja de Jubilaciones. "Desde 2017 no teníamos auditorías realizadas. Hoy ya están completas hasta el año 2020 y se encuentran en trámite las correspondientes a los años siguientes. Ese trabajo también nos permitió acompañar con fundamentos cada uno de los reclamos que presentamos", señaló.

El gobernador destacó que la regularización de esa documentación ya había permitido obtener anticipos durante 2024 y 2025, aunque remarcó que el nuevo acuerdo representa un avance mucho mayor. "Pudimos conseguir anticipos en 2024 y 2025, que fueron importantes, pero este último acuerdo los supera ampliamente. Estimamos que vamos a seguir teniendo buenas noticias para la provincia a medida que terminemos las auditorías que aún restan concluir", indicó.

Asimismo, vinculó los fondos obtenidos con la sostenibilidad del sistema previsional entrerriano y con la reforma impulsada por su gestión. "Esto tiene que ver con la sustentabilidad de nuestra Caja de Jubilaciones. Acompaña el esfuerzo que hicimos con la reforma previsional, reduce el déficit y disminuye la necesidad de financiamiento por parte del Estado provincial", afirmó.

En el cierre de su mensaje, Frigerio sostuvo que las decisiones adoptadas por su Gobierno para resolver problemas estructurales siempre encontraron resistencias. "Frente a cada problema que encaramos siempre encontramos una resistencia. Es una particularidad de nuestra provincia: cada vez que decidimos tomar el toro por las astas aparecen intereses concretos detrás de esos problemas", concluyó.

De la conferencia de prensa también participaron el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, quienes brindaron detalles sobre el alcance del acuerdo alcanzado con el organismo nacional.