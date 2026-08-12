Senasa emite nuevas recomendaciones para prevenir la propagación de la influenza aviar

Senasa difundió nuevas pautas de bioseguridad para prevenir la influenza aviar dirigidas a personas que, por su labor, deben interactuar con aves silvestres.

Senasa difundió nuevas pautas de bioseguridad para prevenir la influenza aviar dirigidas a personas que, por su labor, deben interactuar con aves silvestres.

Senasa difundió nuevas pautas de bioseguridad para prevenir la influenza aviar dirigidas a personas que, por su labor, deben interactuar con aves silvestres.

Ante el riesgo sanitario que representa la influenza aviar, Senasa difundió nuevas pautas de bioseguridad estrictas dirigidas a personas que, por su labor, deben interactuar con asentamientos de aves silvestres.

El objetivo primordial de estas medidas es mitigar la dispersión del virus y salvaguardar tanto la fauna silvestre como la sanidad animal en general.

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Vigilancia y manejo en el campo

En ese sentido, se instó a los trabajadores a realizar una inspección visual previa antes de aproximarse a cualquier sitio de agrupamiento, verificando que no existan ejemplares que parezcan enfermos o presencia de aves muertas.

Asimismo, se recomienda evitar la visita a diferentes colonias de aves marinas o sitios de agrupamiento en un mismo día, incluso si los animales aparentan estar sanos, para prevenir el transporte accidental del patógeno entre distintas ubicaciones.

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Protocolos de seguridad personal y desinfección

Para la manipulación de las aves, resulta indispensable el uso de elementos de protección personal (EPP), tales como guantes, gafas de protección ocular, barbijos, mamelucos y botas. Una vez finalizada la jornada, es fundamental desinfectar o descartar todos los implementos que hayan estado en contacto o cercanía con las aves, incluyendo balanzas, dispositivos de rastreo, ropa y bolsas.

Prevención del contagio en entornos domésticos

Como medida clave para evitar que el virus alcance a las aves de corral, se prohíbe estrictamente visitar granjas de aves domésticas después de haber tenido contacto con aves silvestres. Estas acciones coordinadas son vitales para el control de la enfermedad.

El laboratorio oficial del Senasa confirmó el diagnóstico de influenza aviar en gallinas en la localidad de Laurence, Nogoyá.

¿Qué es la Influenza aviar?

La influenza aviar (IA) tipo A es una enfermedad altamente infecciosa, producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae que afecta principalmente a las aves domésticas y silvestres. En ocasiones también pueden contraerlo las personas y otras especies animales, como equinos, porcinos y caninos.

De la gran cantidad de familias de aves, son especialmente susceptibles a la IA las gallinas, pavos, codornices, faisanes, así como también especies acuáticas, como patos, gansos, flamencos y cisnes. La influenza aviar puede clasificarse en dos categorías, según la gravedad de la enfermedad:

Influenza aviar de baja patogenicidad (IABP), que – típicamente - causa leves o ningún signo clínico;

Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), que puede causar signos clínicos graves y, potencialmente, altos índices de mortalidad (hasta un 90 o 100% de las aves de un lote).

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Importancia

Los virus de la influenza aviar tienen una gran capacidad de mutación, son altamente contagiosos y se encuentran ampliamente distribuidos entre las aves silvestres acuáticas y limícolas. En este sentido, la IAAP puede propagarse rápidamente, causando un alto impacto en la industria avícola y el cierre de mercados externos, debido a restricciones sanitarias.

Cabe mencionar que la influenza aviar es una enfermedad zoonótica y de importancia en la salud pública. La mayoría de los pocos casos registrados en personas son autolimitantes y no está comprobada la transmisión horizontal (de humano a humano). Suelen ser cuadros respiratorios leves o una conjuntivitis, aunque en menor medida pueden generarse signos clínicos graves o incluso la muerte.

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Formas de transmisión y propagación de la enfermedad

Existen varios factores que pueden contribuir a la diseminación del virus de la IA, tales como el comercio ilegal de las aves (sin garantías sanitarias ni trazabilidad) y las migraciones de las especies silvestres infectadas.

En las aves, el virus de la IA se elimina a través de las heces y las secreciones respiratorias, motivo por el cual la enfermedad puede diseminarse de un establecimiento a otro través de vehículos, equipos de protección individual, elementos y/o herramientas de trabajo.

Otra de las vías de transmisión del virus es por medio el contacto directo con las secreciones de las aves infectadas o indirecto, a través de los piensos y el agua contaminada. Debido a su naturaleza resistente, el virus de IA tiene la capacidad de sobrevivir en el medio ambiente durante largos períodos y a muy bajas temperaturas.

Respecto a las aves migratorias silvestres - en especial las acuáticas -, las mismas son hospedadoras y reservorios naturales del virus de la influenza aviar, debido a que pueden transportarlo en sus tractos intestinales o respiratorios.

Cuando estas especies silvestres tienen leves signos clínicos de la enfermedad - o carecen de ellos - pueden propagarla entre países vecinos o a través de largas distancias, que suelen ser consistentes con sus rutas migratorias. Por esta razón, la influenza aviar está considerada dentro del Marco Global de Enfermedad Transfronterizas de los Animales (GF-TADs, en inglés).

En los últimos años, los cambios en la ecología y epidemiología de ciertas cepas del virus de IA llevaron a la infección de numerosas poblaciones de aves silvestres. Como consecuencia, esto facilitó la propagación del virus a lo largo de las rutas migratorias establecidas y provocó la muerte de muchas especies silvestres, incluyendo algunas en peligro de extinción y sirviendo como fuente de transmisión a aves de corral y mamíferos silvestres.

Síntomas en aves

Falta de apetito y descoordinación.

Plumaje erizado.

Respiración dificultosa, con secreciones nasales.

Diarrea.

Menor producción de huevos, con cáscara blanda o deforme.

Hinchazón de cabeza y color azulado de cresta, barbillas y patas.

Postración y muerte.

Medidas para la prevención de la enfermedad

Mantener a las aves en un lugar protegido, aislado de otros animales y de las personas.

Evitar el contacto de las aves domésticas con aves silvestres.

Proteger el agua y alimentos, estos atraen a las aves silvestres.

Limpiar y desinfectar las instalaciones de las aves en forma periódica.

Controlar el ingreso de personas, utensilios, animales y vehículos a su gallinero.

Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante luego de manipular a sus aves.

Mantener y fortalecer las medidas de manejo, higiene y bioseguridad en los establecimientos avícolas (Resolución Senasa 1699/2019)

La notificación temprana y la atención inmediata, así como las medidas de bioseguridad, son pilares fundamentales de la estrategia de prevención y contención que lleva adelante el Senasa, con la colaboración permanente del sector productivo y toda la comunidad.

Vías de notificación

Cualquier persona puede notificar al Senasa si identifica mortandad, signos nerviosos, digestivos y/o respiratorios en aves silvestres o de corral, a través de los siguientes canales:

En la oficina del Senasa más cercana (personalmente o por teléfono), por Whatsapp al 11 5700 5704; escribiendo un correo electrónico a [email protected], a través del Formulario Avisá al Senasa disponible en nuestro sitio web.

Para más información, puede consultar la Ficha técnica de influenza aviar o el portal de información del Programa Nacional de Sanidad Aviar.