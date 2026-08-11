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Recrean con IA el rostro de Fernanda Aguirre, desaparecida en 2004 en San Benito

Missing Children difundió una imagen creada con inteligencia artificial que recrea el rostro actual de la joven de San Benito.

11 de agosto 2026 · 12:54hs
Missing Children difundió una imagen creada con inteligencia artificial que recrea el rostro actual de la joven de San Benito.

Missing Children difundió una imagen creada con inteligencia artificial que recrea el rostro actual de la joven de San Benito.

En un nuevo esfuerzo por reactivar la búsqueda de Fernanda Aguirre, la organización Missing Children difundió una imagen generada mediante inteligencia artificial que proyecta cómo se vería la mujer en la actualidad. Fernanda desapareció el 25 de julio de 2004 en la localidad de San Benito, cuando tenía apenas 13 años.

La reconstrucción visual se basa en fotografías de la adolescencia de Fernanda para estimar sus rasgos actuales. Las autoridades y la organización aclaran que se trata de una imagen orientativa y no de una fotografía real, diseñada para brindar una herramienta visual en la búsqueda de su paradero, el cual sigue siendo un misterio después de 22 años.

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El caso

Fernanda Aguirre tenía 13 años cuando desapareció el 25 de julio de 2004 en la localidad de San Benito (Departamento Paraná). Iba al puesto de venta de flores que su madre tenía frente al cementerio, a unos 11km de la capital entrerriana. Horas más tarde a su desaparición, su familia recibió un llamado exigiendo un rescate de 2.000 pesos, pero Fernanda nunca regresó.

Miguel Ángel Lencina, un violador y homicida beneficiado con salidas transitorias, fue detenido tras los rastros y los llamados extorsivos. Pero apareció ahorcado en su celda 72 horas después, sin revelar qué había pasado con Fernanda. Su esposa, Mirta Chávez, fue condenada a 17 años por extorsión telefónica y dijo que Lencina había matado a Fernanda y que él conservaba sus zapatillas. No obstante, el cuerpo de la adolescente jamás fue encontrado.

Sobre la desaparición de Fernanda y los acusados se tejieron cientos de hipótesis, lo cierto es que la justicia nunca logró un dato certero en torno de su paradero.

María Inés Cabrol, madre de la joven, fue la cara visible de la intensa lucha por saber qué pasó con su hija. Siguió paso a paso la investigación, recorrió el país ante cada pista que aparecía, pero murió seis años después a causa de un cáncer.

Fernanda figura como persona desaparecida dentro del Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación, desde donde se ofrecen 5 millones de pesos por datos sobre su paradero.

Fernanda Aguirre San Benito Desaparecida Missing Children
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