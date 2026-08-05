El Gobierno sostuvo que la medida es provisoria y aseguró que la alimentación de los alumnos continuará sin cambios.

El Gobierno apelará la cautelar sobre los desayunos y garantiza el servicio en las escuelas públicas.

El Gobierno de Entre Ríos anunció que apelará la medida cautelar dictada por la Justicia en el marco de un amparo contra la implementación del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares. Al mismo tiempo, aseguró que el servicio alimentario continuará prestándose con normalidad en todos los establecimientos educativos de la provincia.

Desde la Fiscalía de Estado señalaron que la resolución judicial tiene carácter provisorio y no constituye un pronunciamiento sobre la legalidad del nuevo esquema de provisión, cuestión que será analizada durante el desarrollo del proceso.

El Museo Antonio Serrano reunió a referentes de la ciencia y la tecnología de Entre Ríos

Frigerio: "Fuimos el primer gobierno en la historia de la provincia que le hizo un juicio al Estado nacional"

Apelación y defensa del sistema

El Ejecutivo provincial recordó que el plazo para responder la demanda vence este viernes, por lo que la causa aún se encuentra en una etapa inicial. En ese marco, adelantó que presentará la apelación correspondiente junto con los argumentos técnicos y jurídicos que, según sostiene, respaldan el nuevo modelo de compra y distribución de alimentos.

La Provincia indicó que utilizará todas las herramientas legales previstas para defender la iniciativa impulsada por el Gobierno.

Continuidad del servicio

Desde el Ejecutivo explicaron que la implementación del nuevo sistema fue planificada de manera gradual y que, mientras la modalidad se completa, los directores de las escuelas fueron instruidos para mantener el mecanismo de provisión vigente.

Por ese motivo, afirmaron que la medida cautelar no altera el funcionamiento de los comedores ni la entrega de desayunos y meriendas a los estudiantes. Además, sostuvieron que el nuevo esquema busca fortalecer la transparencia en la administración de los recursos públicos, mejorar los procesos de compra y distribución y prevenir irregularidades en la gestión de los fondos destinados a la alimentación escolar.