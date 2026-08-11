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Psicólogo de Concordia detenido por violencia de género

Un psicólogo fue detenido en una estación de servicio de Concordia debido a varios hechos de violencia ejercida contra su ex pareja.

11 de agosto 2026 · 16:53hs
El profesional contaba con varias denuncias debido a sus reiteradas agresiones a su ex pareja.

El profesional contaba con varias denuncias debido a sus reiteradas agresiones a su ex pareja.

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal procedió a la aprehensión de un psicólogo de Concordia de 43 años, quien era buscado por la policía ya que sobre él recaía un pedido de detención emitido por la justicia. El procedimiento se concretó en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta 015 y avenida Monseñor Rösch.

Psicólogo detenido.

Psicólogo detenido.

Sobre el ahora detenido recaía un pedido de captura y detención emitido por el juez de Garantías, Mauricio Guerrero, a solicitud de la fiscal de Género, Agustina Solé, en el marco de una causa por el delito de lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género.

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Al hombre de 43 años, quien es licenciado en Psicología, se le atribuyen cuatro hechos que habría cometido en perjuicio de su expareja. Según la investigación, el primer hecho habría ocurrido durante la madrugada del pasado 17 de julio, en la vivienda del ahora detenido, ubicada sobre calle Tratado del Pilar. En ese lugar, el hombre habría agredido físicamente a su expareja, propinándole un golpe que le provocó lesiones, consignó Concordia Policiales.

Segundo hecho

El segundo hecho habría ocurrido durante la mañana del 22 de julio, cuando el ahora detenido se presentó en inmediaciones de un colegio ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen al 700. Allí, según la investigación, habría agredido físicamente a su expareja, ocasionándole lesiones de carácter leve.

El tercer episodio que se le atribuye habría ocurrido también el 22 de julio en el lugar de trabajo de la mujer, ubicado sobre calle Entre Ríos. En ese contexto, y siempre de acuerdo con la investigación, el hombre se habría presentado en el lugar y habría agredido físicamente a su expareja, provocándole nuevamente lesiones leves.

Mientras que el cuarto hecho habría ocurrido el pasado 30 de julio, nuevamente en la vivienda del ahora detenido. Según la acusación, el hombre habría agredido a su expareja provocándole lesiones de carácter leve.

El pedido de detención para el psicólogo

A raíz de estos hechos y en el marco de la investigación judicial, el Juzgado de Garantías a cargo del doctor Mauricio Guerreo había emitido la orden de captura y detención.

Finalmente, la medida fue concretada durante la madrugada de este lunes 10 de agosto, cuando el personal policial localizó al hombre en una estación de servicio ubicada en la zona norte de Concordia.

Psicólogo Concordia detenido
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