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Paraná intensifica la descacharrización para prevenir el dengue y eliminar criaderos de mosquitos

El operativo del municipio comenzó en Paraná XIV y continuará en 17 de Febrero. Promotores de salud recorren barrios para retirar objetos que acumulan agua.

11 de agosto 2026 · 22:07hs
El municipio de Paraná intensifica la descacharrización para prevenir el dengue y eliminar criaderos de mosquitos.

El municipio de Paraná intensifica la descacharrización para prevenir el dengue y eliminar criaderos de mosquitos.

La Municipalidad de Paraná puso en marcha una nueva campaña de descacharrización en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. El operativo comenzó este martes en Paraná XIV y continuará el jueves 13 en el barrio 17 de Febrero.

La iniciativa forma parte de la Campaña de Prevención y Control del Dengue e incluye tareas de concientización, limpieza y eliminación de posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti. Según explicó la secretaria de Salud, Claudia Enrique, el cronograma continuará en otros sectores de la ciudad a partir de los resultados de los muestreos realizados durante el año pasado.

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Importante operativo

“Es importante comenzar a descacharrizar en esta época del año”, señaló la funcionaria, quien destacó la necesidad de anticiparse a la temporada de mayor circulación del mosquito.

La descacharrización comprende el retiro de elementos en desuso que pueden acumular agua, como neumáticos, latas, botellas, recipientes plásticos, fuentones y baldes. Estos objetos pueden transformarse en criaderos del vector transmisor del dengue, el zika y el chikungunya.

La directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, explicó que las acciones también apuntan a mejorar las condiciones ambientales de los barrios. “Además de prevenir estas enfermedades, el operativo busca propiciar entornos limpios y saludables, reduciendo también la presencia de roedores y alacranes y el riesgo de leptospirosis”, sostuvo.

Acompañar la campaña

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos acompañar la campaña y facilitar la tarea del personal encargado de la recolección. Para ello, recomendaron dejar frente a los domicilios los objetos en desuso que puedan convertirse en potenciales criaderos.

Asimismo, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de mantener los patios limpios, dar vuelta los recipientes que puedan acumular agua de lluvia y mantener correctamente tapados los tanques de reserva.

La campaña continuará en diferentes zonas de Paraná, priorizando aquellos sectores donde los relevamientos permitieron detectar una mayor presencia del mosquito.

Paraná Dengue Mosquitos
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